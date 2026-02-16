El dato histórico de la visita de la Real Sociedad B al Cádiz CF

La 27ª jornada de Liga en la categoría de plata dará paso a un dato histórico a tener en cuenta con motivo del encuentro entre el Cádiz CF y la Real Sociedad B, previsto para el lunes 23 de febrero (20:30 horas). El conjunto amarillo recibirá a uno de los novatos de la categoría que obtuvo el ascenso desde Primera Federación la pasada temporada.

La historia es bien clara en cuanto a lo que significa la presencia del filial donostiarra en la capital gaditana; un momento único. Nunca antes el segundo equipo de la Real Sociedad se había enfrentado como visitante al Cádiz CF en partido oficial. Por lo tanto será la primera vez que acontezca este hecho.

El origen de este filial se remonta al final de la temporada 1954-55, cuando el equipo juvenil de la Real Sociedad se proclamó campeón de España derrotando en la final al Sevilla. La directiva del entonces presidente realista, José María Gastaminza, decidió dar continuidad a aquella brillante generación de futbolistas, que todavía era muy joven para saltar a la primera plantilla, y para ello inscribió en la federación de fútbol, de cara a la temporada 1955-56, a un equipo en categoría regional denominado igual que el equipo matriz, Real Sociedad.

Este equipo debía servir de puente entre el conjunto de categoría juvenil y el equipo de categoría absoluta. Hasta entonces, otros clubes donostiarras o guipuzcoanos habían hecho funciones similares para la Real, pero nunca bajo el paraguas directo del club.

Desde esa creación, la Real B ha militado en Segunda División en cuatro temporadas, 1960/61, 1961/62, 2021/22 y 2025/26. Todas las demás corresponden a categoría regional, Tercera, la desaparecida Segunda B y Primera Federación.

La única vez que el Cádiz CF y el segundo equipo de la Real Sociedad se han visto las caras fue en la primera vuelta de la presente temporada en Anoeta, un duelo loco que acabó 3-3 gracias a dos goles de Iuri Tabatadze en el tramo final del encuentro.