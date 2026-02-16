Novedoso plan de trabajo del Cádiz CF en una semana larga

Comienza una nueva semana de entrenamientos en el Cádiz CF con el objetivo de preparar la visita de la Real Sociedad B del próximo lunes a las 20:30 horas en el estadio Nuevo Mirandilla.

La planificación consta de seis sesiones, cinco en las instalaciones de El Rosal, y una en el propio escenario del partido. Una de las novedades respecto a otras semanas es que habrá dos entrenos por la tarde.

Después de descansar este lunes, festivo en Cádiz por el Carnaval, el Cádiz CF trabajará este martes en la ciudad deportiva a partir de las cuatro de la tarde. Ya el miércoles retomará el horario matinal con una sesión a las 10:45.

El jueves y el viernes los jugadores están citados para ejercitarse a partir de las 10:30 horas, si bien el primero de los días será en El Rosal y el segundo en el Nuevo Mirandilla.

El sábado se retomará el horario de las 10:45 en la ciudad deportiva, mientras que la última sesión será en este mismo escenario pero el domingo a las 16:45 horas.

El Cádiz CF, después de haber jugado el sábado pasado en Burgos y no tener la próximo cita hasta nueve días después, afronta una de las denominadas semanas largas.