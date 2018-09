El engorro de la Copa

El partido de la Copa del Rey irrumpe entre semana con un desplazamiento a Tenerife en medio de otras dos visitas ligueras -Mallorca y Albacete- de mucha mayor relevancia, sobre todo la del Carlos Belmonte después de la derrota -la primera de la temporada- que el equipo sufrió en Palma el pasado viernes.

La sobrecarga de partidos y viajes llevar al entrenador, Álvaro Cervera, a tomar la decisión de realizar todas las rotaciones que sean posibles en la cita copera. No es que renuncie por las buenas a un torneo en el que por lógica tarde o temprano el Cádiz caerá eliminado. "El año pasado eliminamos hicimos una gran Copa, eliminamos a dos equipos de Segunda y a uno de Primera -el Betis- y después nadie se acordó. Nos sirve para nada", expuso el técnico.

La prioridad es repartir minutos en este punto del curso y mañana en Tenerife es el turno de los jugadores que han tenido menos protagonismo desde el reciente arranque de la campaña. Todo apunta a que será el estreno del portero David Gil en un partido oficial con el Cádiz. Brian Oliván debutará esta temporada. Salvador Agra tiene papeletas para formar parte del once, al igual que Alberto Perea. Y quizás sea también el día del debut del delantero Dejan Lekic, el último futbolista en incorporarse a la plantilla antes del cierre del mercado veraniego de fichajes. Carrillo y Dani Romera también parten con posibilidades de tener protagonismo en la Copa.

Pero el que en principio se cae es Karim Azamoum. Era el encuentro indicado para la primera titularidad con el Cádiz del medio franco-argelino, pero un golpe en un peroné le obligará a perderse el choque salvo que se recupere a última hora y pueda entrar en la lista. A priori está descartado.

Cervera confirmó que hará todas las rotaciones que pueda en el encuentro de Copa, aunque tendrá dificultades en el centro del campo por las ausencias de Jon Ander Garrido, Azamoum y también José Mari, al que se le ha hinchado la rodilla de la que fue operado hace nueve meses. Sólo dispone en la medular de Álex Fernández y Edu Ramos y en el caso del madrileño, ha jugado todos los minutos en la Liga es uno de los jugadores a los que el técnico le gustaría dar descanso. No es descartable que el míster recurra a algún futbolista de la cantera para completar la convocatoria, que elaborará después del entrenamiento del martes en la Ciudad Deportiva de El Rosal, el último antes de emprender viaje a territorio canario.

Lo que sí confirmó Cervera es que Brian será titular el miércoles en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Para el entrenador el de Brian es un debate cerrado después de haber pedido públicamente su marcha del equipo hace varias semanas. "En verano entendía que se podía mejorar pero ahora está con nosotros, es uno más en la plantilla y va a jugar partidos".

En la rueda en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Tenerife que el preparador cadista ofreció ayer en la Ciudad Deportiva de El Rosal, recalcó que el equipo "no puede correr siete kilómetros menos que el rival", como sucedió en el encuentro contra el Mallorca. En Son Moix "vi un equipo irreconocible, me quedé perplejo, pero son cosas del fútbol. El rival estuvo bien y otros como no, concedimos ocasiones y corrimos menos. Hay que trabajar para evitar esa situaciones".

Explicó que "no somos un equipo fiable en los pases pero ese no es el problema, el problema es que normalmente defendemos con ocho o nueve jugadores detrás de la pelota y el otro día con lo hicimos cuatro o cinco y varios se quedaron descolgados. Puede ser que algunos no puedan físicamente. Hay que detectarlo y ponerle remedio. El problema son las ocasiones que te hacen, la facilidad con la que te las crean. Fue acierto del rival pero también parte de culpa nuestra".

Cervera habló claro sobre la Copa del Rey. "No nos da nada, no la vamos a ganar. El año pasado hicimos una gran Copa, eliminamos a un Primera, y al final nadie se acordó. Además, ahora estamos metidos en muchos viajes seguidos y tenemos lesionados".