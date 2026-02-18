Un encuentro muy especial para el entrenador del Cádiz CF

El próximo lunes, 23 de febrero, será una cita con un sello diferente para Gaizka Garitano. El actual entrenador del Cádiz CF se reencontrará con uno de sus ex equipos en su trayectoria vestido de corto. Resulta curioso que este ex canterano del Athletic de Bilbao tuviera su estreno en la elite con la elástica de la Real Sociedad. Hace ya 20 años y medio.

En aquel agosto de 2005 en el que el actual entrenador de los amarillos vestía por primera vez en partido oficial la casaca blanquiazul, su debut en la máxima categoría fue precisamente en San Mamés, en un derbi que se llevaron los bilbaínos por 3-0. Ese encuentro fue el primero de los 50 partidos que jugó en la Primera División española en las filas donostiarras, en las cuales vivió tres temporadas y marcó nueve goles.

Tras dos temporadas en Primera División, la Real Sociedad sufrió un dramático descenso con Garitano en la plantilla en 2007. Fue uno de los supervivientes en la categoría de plata, donde se enfrentó al Cádiz CF y no pudo lograr el ansiado ascenso y terminó marchándose un año después al Alavés, último conjunto en la carrera deportiva como jugador.

En sus nueve encuentros que ha dirigido contra el primer equipo de la la Real Sociedad, Gaizka Garitano ha ganado tres duelos, ha empatado uno y ha perdido cinco. Esos tres triunfos llegaron cuando los equipos del técnico de Derio actuaba como local. El más recordado fue su estreno en la máxima categoría con el Eibar, con un gol de Javi Lara de falta que dio los tres puntos a los armeros (1-0).

El de este lunes próximo será un reencuentro pero contra el segundo equipo realista, aunque tendrá un sello especial para el actual entrenador del Cádiz CF porque se cruzará con unos colores que tuvieron su peso en su etapa final como futbolista profesional. Ya lo tuvo en el choque de la primera vuelta (3-3), un recuerdo fresco que le puso frente a un pasado muy importante en su carrera.