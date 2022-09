Encuentro del Cádiz CF con voces del Carnaval

El vicepresidente del Cádiz CF, Rafael Contreras, y el adjunto a la presidencia y gerente de la Fundación Cádiz CF, José Mata, mantuvieron el lunes 26 de septiembre un encuentro con diversos miembros pertenecientes al Carnaval de Cádiz en el antepalco del estadio Nuevo Mirandilla.

Los dos dirigentes amarillos respondieron a todas las cuestiones planteadas por los asistentes al acto, que disfrutaron de un completo desayuno para realizar todo tipo de preguntas relativas a la entidad.

En el inicio, Contreras aclaró que el estadio del Cádiz CF continuará estando en la ciudad de Cádiz. "Mientras Manuel Vizcaíno sea presidente el estadio no se moverá de aquí. Lo reiteramos públicamente y sin ninguna discusión. El Cádiz CF no se mueve del Nuevo Mirandilla". Mata, por su parte, profundizó recordando que "el estadio es una comunidad en la que intervienen muchas entidades. Lo que es nuestro es la grada y el césped, todo lo demás pertenece a empresas".

Además, en cuanto al ámbito deportivo, el vicepresidente amarillo reconoció que "no podemos estar contentos con el inicio de temporada. La apuesta que se ha hecho es la apuesta por la plantilla que sacó 25 puntos en la segunda vuelta. Hemos empezado con ocho lesionados y ahora es cuando empieza a estar la plantilla completa, pero a día de hoy no estamos contentos. Ya había mucho en la cabeza, ni se era tan bueno el año pasado ni se es tan malo ahora. El día de Valladolid, como dijo el míster, nos quitamos un camión de mierda de encima. Eso tiene que servir de punto de partida. Estas dos semanas nos tienen que servir para que la cabeza funcione de otra manera".

Posteriormente, preguntaron por los criterios a la hora de nominar las puertas del estadio, algo que fue respondido por José Mata. "No son tantas puertas las que hay. Hay un criterio, un Área de Historia que forma parte del club y que es el que va creando los hitos. Como no hay tantas puertas para tanta gente que se lo merece estamos creando galerías. Estamos creando un segundo nivel en el que participen jugadores históricos que hayan tenido un logro importante". "Antonio Navarrete tiene en el vestuario un rincón dedicado, que es un lugar ideal en el que podía estar. Estoy convencido de que ese sitio es en el que a él le gustaría estar", explicó poco después.

Sobre esto, además, José Mata recordó que "Manolo Santander le ha dado al Cádiz el himno y se merece mucho más que una puerta. Si nos ponemos a buscar personas adecuadas para puertas faltarán puertas. Lo hemos centrado en los jugadores, pero hay otras personalidades que merecen reconocimientos. Le hemos dado algún que otro homenaje, pero se merece mucho más y el mejor es que, en cada partido, el estadio canta su himno".

Rafael Contreras, asimismo, explicó también el estado en el que se encuentra el club y detalló su funcionamiento. "Hemos demostrado que no tenemos en ningún problema en asumir los errores cuando creemos que los hemos cometido y rectificar si es oportuno. Este acto no es un reconocimiento de nada, sino para mejorar la política de comunicación de todo el cadismo. Estamos incrementando nuestra participación en estadios públicos. El inicio de temporada ha sido muy convulso y entonamos el mea culpa, pero nadie tiene ningún interés en tomar medidas para fastidiar".

En cuanto al precio de los abonos en la actual temporada, el vicepresidente cadista afirmó que "la política de precios del club es para llenarlo. Somos el club más barato de Primera División" y, además, recordó que "es un estadio de 20.500 plazas con 16.000 abonados y 2.000 son entradas de compromiso, por lo que tenemos 1.500 entradas de venta por partido. El precio medio pagado por el abonado en Cádiz es el más barato con diferencia de Primera División".

Además, trajo a colación lo sucedido el año pasado, cuando "una media de 2.000 a 6.000 abonados no venían a los partidos. El objetivo del seis de seis era llenar al estadio, lo hicimos sin información de quién venía y quién no. Llamamos a los que no habían venido en la temporada y funcionó, más de un 50% de los que llamamos cedió el carnet. Si tenemos la información de quiénes no vienen y cuántas cesiones de carné tenemos podemos hablar con el socio".

De la misma forma, desveló el funcionamiento de la entidad en cuanto a la cantera. "Han debutado siete canteranos en Primera División, que es una barbaridad. Estamos haciendo un trabajo de reforma de la relación de la cantera con la provincia brutal y el Cádiz CF es el líder de la industria del fútbol en la provincia. Hemos hecho una política de convenios con equipos de la provincia. Nuestro objetivo es tener monitorizado a 9.500 chavales en la provincia de Cádiz, pero en el fútbol profesional y globalizado es muchísimo más difícil llegar al fútbol profesional".

Rafael Contreras aseveró que "el Cádiz está apostando, hemos remodelado y ampliado la ciudad deportiva, residencia, campos nuevos, autobús directo con el Campo de Gibraltar, se está haciendo una apuesta brutal por la cantera. Otra cosa es el paso final, sujeto a la decisión del entrenador. Sergio ha demostrado que cuenta con la cantera, la pretemporada ha sido enorme en términos de canteranos. La cantera goza de una salud bastante potente. Ha sido la primera vez en la historia que hemos frenado que un jugador de Cádiz se vaya al Sevilla, como De la Rosa".

Por último, en cuanto a los terrenos adquiridos en el suelo de Delphi, el vicepresidente explicó que el club "es el propietario 100% de los terrenos de Delphi. Hay un proyecto de ciudad tecnológica del deporte y se está produciendo el desmantelamiento de todas las naves y la limpieza del solar. A Cádiz le faltan proyectos, y llegaremos a un acuerdo con la administración para evitar la ligitiosidad del asunto. Nuestra intención es tenderle la mano a todo el mundo porque a Cádiz le falta empleo y si no generamos ingresos fuera no podemos crecer. Para subir el límite salarial hay que subir los ingresos".