El empate en Granada causa un destrozo en la defensa del Cádiz CF: lesión y sanción

El Cádiz CF reaccionó después de la derrota (1-3) en casa ante el Burgos con un empate (0-0) en el terreno del Granada el sábado 25 de octubre en el choque encuadrado dentro de la undécima jornada de LaLiga Hypermotion. El conjunto recurrió a lo que mejor sabe hacer, que es dejar la portería a cero, para añadir un punto a su casillero.

El resultado hizo justicia en un encuentro igualado con dominio de las defensas sobre los ataques. El conjunto amarilllo se mostró fuerte atrás y recobró la solidez que había extraviado unos días antes en el estadio Nuevo Mirandilla.

El empate le costó caso a un Cádiz CF que en principio se queda media defensa titular para el siguiente compromiso del campeonato (domingo 2 de noviembre en el campo del Andorra). Dos futbolistas fijos tendrá obligado descanso el próximo fin de semana.

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, se verá obligado a recomponer la zaga para el envite de la 12ª jornada en la que el cuadro amarillo volverá a ejercer de visitante.

El primero en caer fue Iza Carcelén, ya en la segunda mitad. En el minuto 70, el lateral derecho, nada más recibir la pelota, paró el partido al tirarse al suelo al notar dolor en la parte posterior del muslo derecho. Tras ser atendido sobre el césped por el médico del club, la decisión fue no continuar para evitar males mayores. A la espera de las correspondientes pruebas médicas, todo apunta a que el portuense sufre una lesión muscular cuyo alcance quedará definido tras las pruebas médicas a las que será sometido a su regreso de Granada.

Salvo que la cosa haya quedado en un simple susto y pueda ejercitarse en los próximos días, Iza lo tiene bastante complicado para llegar a tiempo a la cita con el Andorra que además supone un largo desplazamiento. El lateral está completamente descartado para el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey contra el UCA Murcia que se desarrolla en la vieja Condomina el martes 28 de octubre.

En el caso de Iker Recio, fue amonestado en el minuto 72 "por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón", expuso en el acta el árbitro Gorka Etayo Herrera. Se trata de la quinta cartulina amarilla que el central ve esta temporada, por lo que será sancionado con un partido de suspensión por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).