Garitano: "El trabajo y el punto son muy importantes"

Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, ha hablado muy claro de lo acontecido en el césped durante los más de 90 minutos que ha durado el derbi andaluz contra el Granada. Más luces que sombras tomando como referencia sus palabras después del punto obtenido este sábado en el Nuevo Los Cármenes.

Valoración del choque: "Es un muy buen punto en un campo muy difícil. Es el rival más en forma en el último mes y eso se nota. Hemos hecho un buen trabajo y solo a balón parado es donde más problemas hemos tenido porque nos han rematado bastante", explicaba el técnico del Cádiz CF antes de añadir reincidiendo en su mensaje: "El punto y el trabajo han sido muy importantes. Hoy hemos acabado el partido enteros y con buenas sensaciones". Realmente el conjunto gaditano ha estado los últimos cinco minutos en la parte del campo que ocupaba su rival.

Garitano mantuvo su discurso de dar el valor que merece al empate en el feudo granadinista. "Ellos estaban en un gran momento y nosotros estamos bien, y la dificultad es enorme en este tipo de partidos. Hay que tener en cuenta que ellos aprietan y que estos partidos a veces caen de tu lado y otra no".

Cuestionado por los problemas físicos de Iza Carcelén, que tuvo que dejar el encuentro en la segunda parte por un problema muscular, fue parco en palabras pero se le notaba preocupado. "Tiene un tirón o algo así. Vamos a esperar a las pruebas de mañana".

Para acabar, el entrenador del Cádiz CF dejaba un mensaje a todos los seguidores que se han acercado hasta Granada para respaldar y estar cerca del equipo. "Dar las gracias a la afición del Cádiz, porque hoy ha venido mucha gente a apoyarnos y eso se nota. Por eso quiero dar las gracias".