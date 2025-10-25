De la Rosa asoma la cabeza en el Cádiz CF

El Cádiz CF empató 0-0 ante el Granada CF en el Nuevo Los Cármenes. Tras el encuentro, José Antonio de la Rosa atendió a los medios oficiales del club y expresó su satisfacción por volver a tener protagonismo.

"La verdad que muy contento de poder volver a disputar minutos en cantidad. Han sido unas semanas duras para mí y estoy muy contento de poder volver, sobre todo en un partido complicado y poder haber competido así".

El onubense hablaba de la igualdad sobre el césped del Nuevo Los Cármenes. "Ha sido un partido bastante competitivo, en el que los dos equipos hemos estado bien, rocosos atrás, y no hemos tenido ninguno la suerte de poder marcar. El empate es justo viendo las ocasiones y el esfuerzo de ambos".-

La exigencia del calendario esta próxima semana. "Ahora tenemos una semana con dos partidos más, y tenemos que acostumbrarnos a esto para poder seguir pasando rondas de Copa del Rey y competir al máximo nivel. Eso nos viene bien a todos, sobre todo a los que tenemos menos minutos, para seguir sumando ritmo de competición", finalizaba el extremo, una de las novedades en el once del Cádiz CF.