Dos días de descanso tras la primera derrota del Cádiz CF

El Cádiz CF pasó el fin de semana en Gran Canaria no para hacer turismo sino para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas en el encuentro correspondiente a la octava jornada que se resolvió con la primera derrota de la temporada 2025-26. El conjunto gaditano compitió y no mereció perder, pero la justicia no siempre tiene que ver con el marcador.

El cuerpo técnico ha tenido en cuenta el esfuerzo realizado por sus jugadores y planifica la nueva semana con tiempo para el reposo y también para la preparación del encuentro contra el Huesca perteneciente al noveno capítulo del campeonato que supone al regreso a casa. El hecho de que el partido ante el cuadro altoaragonés se dispute el próximo domingo 12 de octubre (a partir de las 18:30 horas) ayuda a trazar el plan de trabajo.

Así, la semana arranca con dos días de descanso (lunes y martes) que permiten a los integrantes de la plantilla disfrutar de una breve desconexión antes de volver al tajo. Son cuatro los entrenamientos programados con la vista puesta en un partido considerado importante después del varapalo sufrido en territorio insular.

El equipo amarillo tiene previsto ejercitarse el miércoles en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) desde las 10:30 horas. La sesión del jueves se desarrolla en el estadio Nuevo Mirandilla (desde las 10:15), escenario habitual de un entrenamiento entre semana cuando el Cádiz CF juega en su feudo unos días más tarde. El plantel trabaja el viernes y el sábado en El Rosal desde las 10:30 para completar la preparación del partido. Las cuatro sesiones se llevan a cabo a puerta cerrada.