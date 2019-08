Este domingo comienza la aventura de bronce del filial del Cádiz CF

Este domingo, a partir de las 18:30 horas, las instalaciones de El Rosal lucirán sus mejores galas para el estreno en Segunda División B del Cádiz B, que abre el fuego ante un histórico del fútbol español, el Real Murcia. La cita será especial por lo que supone ver al al filial amarillo por primera vez en la categoría de bronce. Juanma Pavón, técnico cadista, ha citado a todos los jugadores disponibles aunque es seguro que no juegue Lino -uno de los últimos fichajes- y que el juvenil Lau está en la prelista inicial. Además, hay algún problema físico en otros.

Después de una pretemporada con altibajos en la fase preparatoria de la parcela deportiva y movida en las decisiones de despacho sobre todo en cuanto a las bajas que se han ido dando, el proyecto comienza con dos objetivos: la formación final de los jugadores y la permanencia. Seguir por segunda campaña consecutiva en Segunda B sería un éxito mayúsculo.

El verano está resultando complejo por el adiós de jugadores con los tenía intención de contar el técnico, especialmente los casos de Braganza y David Hinojosa, pero desde la entidad no lo han entendido de esa manera y el lateral izquierdo y el centrocampista son ya historia. También la renovación ha sido mayor de lo que deseaba el entrenador -después de ascenso admitió en una entrevista a este medio su intención de mantener el bloque en la medida de lo posible- y los problemas burocráticos igualmente han salpicado al equipo. Sirva como ejemplo el error de la dirección deportiva con la licencia de Jovanovic, que si ahora se inscribe y juega con el filial no podrá hacerlo en todo el año con el primer equipo. El delantero no está por la labor.

Al margen de los jugadores que suban o alternen del Balón y el Cádiz juvenil, el filial ha realizado once incorporaciones (Juan Flere, Carlos Cobo, Corozo, Momo Mbaye, Juanje, Sergi Fernández, Víctor Morillo, Hernán Lino, Sergio Pérez, Mady y Nico -este último tendrá ficha del Balón-) y siguen 12 jugadores del curso pasado (Cristian Arco, Iván Roblés, Moi, Saturday, Franco, Javi Pérez, Duarte, Sergio González, Javi Navarro -por ahora está con el primer equipo-, Jordi Tur, Chapela y Seth Vega). Buena parte de los que ascendieron formarán parte del primer once del preparador siempre que él mantenga sus intenciones.

El estreno histórico del Cádiz B trae mucha dificultad por el empaque y el nombre del rival, así como por los lógicos nervios de un debut en casa en una categoría nueva. El campo Ramón Blanco, que como ya adelantó este medio, no tendrá aún instalada la grada supletoria y podrá acoger como máximo a unos 1.100 espectadores, la mayoría abonados del club que tienen acceso gratuito. Sí se ultimaba hoy el funcionamiento de la megafonía y otras mejoras en un recinto que debe adecuarse a la exigencia de estar en Segunda B.

El juego directo de la temporada pasada, a partir de una defensa muy contundente, debe encontrar aire nuevo en las bandas ante la teórica ausencia este domingo de Javi Navarro -no obstante, legalmente puede jugar con el filial si llegara a tiempo de Miranda de Ebro- y la marcha de Peter -cedido al Atlético Sanluqueño-, que eran las dos referencias la última campaña. Jordi Tur y Seth Vega, como enganches ofensivos, tienen muchas opciones de tener de nuevo ese papel esta campaña. Los nuevos irán ocupando aquellas plazas más renovadas y otros fichajes tendrán que pelear con gente asentada de los dos últimos cursos.

Lino no puede debutar mañana al ser uno de los últimos en incorporarse al proyecto, Pavón está pendiente del estado de algún tocado y en esta ocasión ha llamado en primera instancia al juvenil Lau, que lleva desde pretemporada con el segundo equipo.

A las seis y media de la tarde de este domingo la pelota empezará a rodar para que comience la aventura de bronce del Cádiz B en un grupo IV en el que es uno de los novatos rodeado de conjuntos con mucha tradición en el fútbol profesional. Un total de 38 jornadas para superar los temporales que le permitan soñar con su doble objetivo: formación y permanencia.

El Real Murcia ya está listo para arrancar su sexta temporada consecutiva en Segunda B, un récord negativo solo equiparable en su historia al que acumuló en la década de los noventa. Son años duros para un club con pasado reciente en Segunda A y en Primera, que en muchas ocasiones fue rival del Cádiz. Mañana, por primera vez, se mide a su filial.

Adrián Hernández, entrenador del conjunto pimentonero, ha convocado a los siguientes 18 futbolistas: Lejárraga, Tanis, Kevin, Edu Luna, Juanma, Álex Peque, Armando, Rafa Chumbi, Víctor Curto, Josema, Julio Algar, Juanra, Manolo, Albert, Toril, Iván Pérez, Marcos Legaz y Álvaro.