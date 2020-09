En directo: Cádiz-Osasuna, minuto a minuto

Llegó el día más esperado por todo el cadismo. 14 años después de descender a la Segunda División tras una fatídica tarde en Getafe, el equipo amarillo regresa a LaLiga Santander, en la que será su 13ª temporada en la máxima categoría. Tras cuatro campañas seguidas en la LaLiga Smartbank, el regreso se producirá este sábado, a partir de las 21 horas, ante el Osasuna. Un encuentro que, tal y como puede comprobar en su cartel, servirá como homenaje a Michael Robinson, exjugador rojillo, exconsejero cadista y presentador de Movistar+ que falleció hace unos meses. Precisamente, este choque ha sido elegido como El Partidazo de la jornada por Movistar LaLiga.

El Ramón de Carranza se vestirá de gala, aunque faltará lo más importante, su afición, que de momento no podrá vivir in situ la vuelta de los amarillos a la Primera División por las medidas impuestas por el Covid-19. Los de Álvaro Cervera afrontan la nueva campaña con buena parte del bloque del ascenso. Las principales novedades en el mercado, muy parado por el coronavirus, han sido las llegadas de Álvaro Negredo, Jens Jonsson y Jeremías Ledesma. En la primera convocatoria se han caído Perea por sanción, Quezada y Garrido por lesión y Ledesma por no estar todavía en forma para afrontar la competición.

En esta página puede seguir en directo el minuto a minuto del partido entre el Cádiz y el Osasuna desde las 21.00 horas. Lea aquí la previa del encuentro.