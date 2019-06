Más difícil todavía para el Cádiz en el Deportivo - Córdoba

Las cosas se ponen aún más difíciles para el Cádiz, que necesita ganar al Sporting y un favor del Córdoba ante el Deportivo sí o sí. El equipo verdiblanco cerró este jueves la temporada en lo que a trabajo en la ciudad se refiere y este viernes pondrán rumbo a La Coruña, pero ya sin entrenar más, por lo que el choque de Riazor marcará el inicio de las vacaciones para los jugadores y el cuerpo técnico cordobesista.

En la jornada de despedida, lo realmente llamativo se produjo en la sala de prensa de El Arcángel, donde Rafa Navarro por fin dejó la prudencia que siempre le ha acompañado en sus comparecencias públicas y habló alto y claro de lo que ha sido su experiencia como técnico blanquiverde. Quizás con la liberación de que el final de curso se acerca, a Navarro no le tembló la mano por fin para señalar la poca profesionalidad de algunos de sus jugadores. Se le vio dolido al preparador cordobés, sobre todo por la desgana de algún jugador, directamente relacionada con el largo y tortuoso viaje en autobús que emprenden los convocados para el choque ante el Deportivo.

"En la convocatoria están los que quieren estar, es una convocatoria en la que alguno va con molestias, pero tienes que hacer una lista de los que realmente quieren estar en Riazor. Algunos de los que se quedan fuera están lesionados, pero algunos según los partes médicos no tienen grandes lesiones", explicó Navarro, que no ocultó su decepción al señalar que "cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo convoco a los que quieren estar".

Aunque el técnico no lo dijo directamente, todas las miradas apuntan a Jaime Romero, fuera de la citación por unas supuestas molestias. Una actitud que al técnico del Córdoba le ha sentado especialmente mal. "Cuando las cosas no van como uno quiere, se suele sacar la peor cara de las personas. Sí que me he llevado algún chasco. Uno quiere que los jugadores sean profesionales y alguno no lo ha sido. Pero hay gente muy válida, 14 o 15 jugadores que por ellos daría todo, pero está claro que alguno ha dejado que desear", reconoció el técnico, que cree que "eso va en la conciencia de cada uno, cuando las cosas van mal, van mal para todos y hay que ser hombres, pero me quedo con los que sí han querido estar", señalando que "hay gente como Quintanilla o De las Cuevas que están jodidos porque les gustaría ir pero están lesionados".

Navarro, más claro que en toda la temporada, no eludió hablar del caso de Kevin Bautista, apartado del primer equipo por su actitud poco profesional. Un jugador por el que el técnico se llevó muchos palos tras el duelo ante Osasuna, al no alinear al joven. "Palos me han dado desde que llegué. No sé si porque soy de Córdoba", lamentó Rafa, que corroboró lo publicado por el Día de Córdoba: "Kevin ha hecho un acto de indisciplina. No se pueden permitir ciertas actitudes. Se le han dado vacaciones para que piense. Es un buen jugador, con futuro, pero tiene que ser profesional y en estos momentos no lo ha sido".