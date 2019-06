El entrenador del Cádiz ha comparecido este mediodía en El Rosal para ofrecer la rueda de prensa previa al encuentro del sábado en El Molinón contra el Sporting de Gijón, un partido que pondrá broche a la Liga regular y que cierra una semana complicada tras el revés sufrido el martes ante el Extremadura. "Teníamos la oportunidad de seguir dependiendo de nosotros mismos, no fue así, fallamos, lo sabemos, lo lamentamos muchísimo porque hemos dado pie a depender de otros. Aun así, vamos a ir a ganar, vamos a intentar ganar porque pueden pasar en fútbol muchísimas cosas como se vio el otro día".

Estado de ánimo del equipo

"Lo veo bien, pero soy el entrenador y parecerá que no soy objetivo porque soy parte. Ahora mismo tiene un palo grande, pero entrena como con ganas de revancha. Estoy convencido que se va a ver un equipo aguerrido y con ganas de ganar para irse con 67 puntos".

Sensaciones

"En cualquier partido no es lo mismo ganar que perder, si al final no nos metemos no nos vamos a acordar de lo de Gijón sino del anterior. Quedará en el recuerdo eso. Tenemos que ganar porque es nuestra obligación y porque puede pasar cualquier cosa. Pero si no nos metemos quedará en el recuerdo el anterior partido".

Un rival imprevisible

"Ahora se trabaja poco, a diferencia que durante la Liga que se hace un seguimiento. Ahora los equipos llegan de otra forma, con alineaciones diferentes, por mucho que se trabaje se saca poco, pero más que nunca en este partido lo que cuenta es la puesta en acción nuestra".

El juego del Cádiz

"El equipo tiene que jugar como digo, conozco las virtudes y defectos del equipo, intentamos que las virtudes se pongan en valor y los defectos ocultarlos. A veces los defectos no los vemos como tal, no creemos que sean defectos, y hay que ir contra corriente de cosas que hacemos. ¿El otro día? Teníamos un equipo extremadamente largo, 85 metros entre Sergio y Lekic; otros pueden hacerlo porque combinan, pero nosotros no somos un equipo de eso, no podemos jugar por dentro, y si nos hacemos muy largos al final el equipo no funciona. Cuando se hace más corto se juega a otra cosa, balones divididos, robos… Hay muchas formas de jugar, pero al final se busca la mejor para el equipo según lo que se tiene".

Responsabilidad del entrenador

"Tengo la máxima cuota porque soy el que elige a los jugadores y los pone a jugar. A veces somos capaces de hacerlo y otras no. El otro día, sobre todo la primera parte, el problema fue la largura del equipo, donde el rival se encuentra cómodo".

Cambios en Gijón

"Algún cambio habrá en el once. El único que no puede jugar en Garrido, sancionado, al margen de Juan Hernández y Pantic, y de Machís y Manu. Sin ellos es más complicado porque son los que más goles llevan. No es excusa, sino una realidad, para nosotros y para cualquiera".

Decepcionado

"El primero soy yo, los jugadores hacen lo que pueden. Los conozco, convivo con ellos, sé lo que es el fútbol y si analizas entiendes que pueden pasar las cosas. El dominio era de ellos, te sorprendes. Luego cuentan los nervios, el rival, no tienes un buen día. Planteamos otro partido en la cabeza".

¿Milagro el sábado?

"Tiene que pasar a favor lo que nos pasó el martes en contra, lo del penalti a favor del Deportivo contra el Mallorca hace dos jornadas… Cosas que no se dan todos los días pero se dan. Es difícil que el Córdoba puntúe en Riazor, pero el Extremadura lo hizo en Carranza. Quizás el partido anterior fuera más para valientes que éste, porque ahora se depende de otros".