El entrenador del Cádiz aprovechó la rueda de prensa previa al partido de este sábado para aclarar sus palabras del pasado martes tras el encuentro con el Extremadura, en las que dejó en el aire su continuidad. "Sólo dije que no sabía, no dije nada que pueda dar que pensar que sí o que no. Estas cosas nunca dependen del entrenador. No me iré nunca del Cádiz. Entrenar al Cádiz es lo mejor que me puede pasar".

Seguir, pero ¿con el discurso de los 50 puntos? "Los objetivos van acordes a unos parámetros. Si están de acuerdo con eso, claro, de lo contrario es algo engañoso". En realidad, el técnico cree que le queda mucho por hacer. "Afianzar al equipo, hacerlo jugar mejor, llegar al final más fuerte y ascender. En las tres temporadas hemos estado hasta el último partido luchando por la fase de ascenso. En esta dinámica, un año te toca, seguro. En otra, seguro que no".

¿Se siente respaldado Cervera? Por el cuerpo técnico, totalmente; por la institución, hasta hoy, sí. Nunca he tenido problemas y pienso que se ha valorado el trabajo más allá de dudas puntuales".

El año de contrato que tiene firmado, en cualquier caso, no es la clave del asunto. "Un contrato no garantiza nada, están para cumplirse pero llega un momento que pueden romperse. Por mi parte voy a seguir. Si el club quiere contar conmigo es algo que hay que preguntárselo a ellos. Igual tenían unas expectativas y si no la alcanzamos no sé…".