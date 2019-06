Álvaro Cervera deja en el aire su continuidad en el Cádiz CF para sorpresa general. El entrenador pasa en poco tiempo de exponer su deseo de firmar la renovación a decir que no sabe si seguirá en el banquillo del conjunto amarillo.

¿Ha podido ser el último partido de Cervera en el estadio Carranza, es el final de una etapa?, preguntó un periodista al míster en la sala de prensa minutos después de la derrota del Cádiz CF ante el Extremadura. La cuestión no era baladí. En las últimas semanas se extiende como la pólvora el rumor de que está barajando la posibilidad de poner fin a su etapa en la escuadra gaditana para enrolarse en otro proyecto de LaLiga 1|2|3. Cervera es un entrenador cotizado y podría marcharse a un equipo con aspiraciones de ascenso. El que más suena es el Oviedo.

La respuesta del técnico a la pregunta de marras alimenta aún más las dudas. No se agarró a la temporada de contrato que le queda con el club (hasta el 30 de junio de 2020). No tiró de diplomacia para esquivar la cuestión y con su enigmáticas declaraciones abrió un escenario de incógnita acerca su futuro.

“No puedo responder a eso porque no lo sé”, indicó el entrenador. Que no lo sepa no significa que no desee continuar, aunque tampoco expresó su voluntad de seguir el pasado martes después de reiterar en varias ocasiones, a lo largo de la campaña, que le gustaría mantenerse en la plantilla.

Las palabras Cervera no causan preocupación en el Cádiz CF, que achacan esas manifestaciones a un momento puntual sin darles mayor importancia. En la entidad cadista están centrados en la última jornada.

Fuentes del club señalaron el miércoles a este periódico que no ha habido conversaciones entre los dirigentes y Cervera para hablar de la posible continuidad o marcha del técnico entre otras razones porque la temporada aún no ha terminado (el equipo todavía tiene opciones de matemáticas de clasificarse para la fase de ascenso a Primera División) y porque el entrenador tiene un año más de contrato.

Tampoco Cervera ha planteado a día de hoy la rescisión de su contrato. Lo que haya que hablar será una vez que finalice la competición.

El presidente, Manuel Vizcaíno, ha afirmado en más de una ocasión la voluntad de acometer la renovación del entrenador una vez que haya finalizado la temporada.

Cervera llegó al banquillo del Cádiz en abril de 2016 y sacó al equipo del pozo de la Segunda División B. En sus tres temporadas en la categoría de plata, los amarillos siempre pelaron en la parte alta. En la 2016/17 disputó la fase de ascenso a Primera. En la 2017/18 se cayó del play-off en la última jornada y en la actual aún tiene opciones de meterse en las eliminatorias aunque lo tiene bastante complicado.

Cervera cumplirá el sábado en el duelo contra el Sporting de Gijón 149 partidos oficiales como entrenador del Cádiz.