El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, compareció en la sala de prensa con el semblante muy serio. "En ningún momento hemos entrado al partido, demasiadas imprecisiones con el balón. Ellos estuvieron tranquilos, se han encontrado con un gol, un accidente, y luego nosotros tocando mucho pero sin peligro y sin dar la sensación de que pudiéramos remontar. Todo a base de arreones, pero nada claro en el campo, ni de lo que teníamos que hacer ni de los que no teníamos que hacer".

Pocas esperanzas de cara a la última jornada. "Cuando no se depende de uno mismo no tienes esperanza. Nunca se pierde, vas a intentar ganar, pero no quiero engañarme. Si no somos capaces de marcarle un gol al Extremadura, seamos un poco serios. La cosa está muy complicada".

¿Alguna explicación? "Me vale para el futuro, como experiencia, pero no tengo explicación. No se puede jugar como lo hemos hecho. El rival se ha sentido cómodo en todo momento y nosotros, nada de nada. Hay ciertas cosas que hacemos bien pero otras que no las hacemos bien ni contra los buenos ni contra los que no parecen tan buenos. Llegan estos partidos y se ve la realidad, que nos cuesta la vida dar tres pases, llegar a arriba".

Las ausencias de Machís y Manu Vallejo han pesado lo suyo, "Son los máximos goleadores del equipo, pero no sé si estando en el campo habría cambiado algo. Siempre que faltan jugadores se nota, pero no vamos a ponerlo de excusa".

El arbitraje tampoco sirve como excusa. "Puede que sume como detalle, pero lo principal es cómo ha jugado el equipo. Para mí ese es el argumento".

Cervera tiene claro dónde se puede haber escapado la fase de ascenso. "Con 64 puntos si se escapa el play-off es porque tenemos un tope y estamos en esos números. Ha habido empates en casa, los tres seguidos, pero también hemos ganado en campos importantes. Creo que hay un tope y estamos en el límite".

Aunque la cosa está complicada quiere competir hasta el final. "No sé con qué ánimo iremos a Gijón, pero seguro que saldremos a ganar al Sporting. Los que me conocen saben cómo transmito. El Cádiz tiene que jugar de una determinada manera y si lo hace de otra forma, mal asunto".

¿Final de una etapa? "No lo sé, no puedo contestar a eso".