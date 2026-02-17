La diferentes situaciones de Ontiveros en los últimos cuatro partidos y su momento difícil en el Cádiz CF

Javier Ontiveros está recorriendo una temporada difícil en el Cádiz CF después de desempeñar un papel relevante en la campaña 2024-25, la primera como integrante de la plantilla tras su paso por el filial del Villarreal.

El habilidoso atacante fue el máximo goleador del conjunto amarillo el pasado curso con once goles (diez en la Liga y uno en la Copa del Rey) y participó en 37 encuentros oficiales para sumar más de 2.550 minutos. Fue el jugador más destacado pese a que su rendimiento decayó en la segunda por una lesión.

El presente es mucho menos brillante que el pasado reciente. El marbellí acumula 14 partidos una vez superado el ecuador del ejercicio 2025-26 (sólo media docena como titular) con poco más de 600 minutos y un solo gol, el que marcó en el choque en casa frente al Burgos de la primera vuelta. Aquel tanto no impidió la derrota (1-3), la primera como local del campeonato.

Ni aunque juegue los16 envites restantes hasta finales del próximo mes de mayo, alcanzará el número de la pasada temporada. Entre problemas físicos y que no termina de llegar a su máximo pico de forma, desempeña un rol absolutamente secundario y pasa más tiempo fuera que dentro del césped.

El talentoso jugador marbellí ha vivido situaciones diferentes en los cuatro últimos partidos del Cádiz CF que resumen su momento actual que es de todo menos fácil. Fue titular en el choque en casa contra el Granada de la 23ª jornada de LaLiga Hypermotion y sustituido en el minuto 69. Una semana después, se quedó fuera de la convocatoria para el encuentro ante el Huesca en El Alcoraz (24ºcapítulo) por decisión del entrenador. En el siguiente compromiso como local ante el Almería (episodio 25), volvió a la lista, fue suplente y jugó la última media hora.

Formó parte de la expedición para viajar a Burgos y ocupó plaza en el banquillo en El Plantío pero el técnico decidió no contar con él. El preparador cadista lamentaba no hace mucho que el talento no estaba en el campo, pero en ese encuentro declinó la opción de dar minutos al malagueño en los instantes finales.

Visto lo visto en las últimas fechas, no es sencillo predecir cuál será el cometido de Ontiveros en el próximo partido contra la Real Sociedad B (27ª jornada) programado para el lunes 23 de febrero (a partir de las 20:30 horas) en el Nuevo Mirandilla. El futbolista ha sido señalado públicamente por Gaizka Garitano y por el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno. Su estado de forma no parece el más óptimo y ahí radica el problema.

La realidad es que Ontiveros no acaba de rendir como se espera de él y si no da un giro su futuro de amarillo se puede complicar pese a tener contrato hasta el 30 de junio de 2028.