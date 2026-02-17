Los cuatro partidos que marcarán el destino del Cádiz CF

El Cádiz CF afronta la dura realidad de una competición en la que no termina de encontrar su sitio debido al lastre que suponen tantos vaivenes. El pésimo comienzo de la segunda vuelta le coloca en una situación que nada tiene que ver con la que llegó al ecuador de la temporada 2025-26.

El conjunto amarillo pasa de soñar con el ascenso a tener que reciclar su objetivo y poner el foco en una misión más modesta. Acabó la primera vuelta en la sexta posición, ubicado en zona de 'play-off', a cuatro puntos del ascenso directo y con una holgada ventaja de once sobre el descenso.

La deriva negativa del equipo entrenado por Gaizka Garitano dibuja un nuevo horizonte que a día de hoy no está relacionado con la contienda que se libra en la parte alta de la clasificación. El sexto puesto queda atrás y su nuevo enclave se halla a mitad de la tabla prácticamente a la misma distancia de las eliminatorias por la gloria que del primer peldaño del descenso. Con una cuenta de 35 puntos, está a seis de esa plaza que ocupaba no hace mucho y su margen con el 19º escalón es de siete.

En este contexto de retroceso (así lo reflejan las cifras), la prioridad absoluta pasa por amarrar la permanencia o dejarla encarrilada lo antes posible. Los próximos cuatro compromisos adquieren una enorme relevancia porque pueden marcar el destino del Cádiz CF en el tramo final del campeonato.

Y es el equipo amarillo se mide en las citas más próximas a rivales que van por debajo o están a la par en la escalera clasificatoria. Necesita hacer lo que aún no ha realizado en la segunda vuelta. Ganar es una tarea indispensable para tener casi resuelta la salvación. Lo contrario es complicarse aún más la vida.

El cuadro gaditano se enfrenta encasa a la Real Sociedad B (27ª jornada) con la exigencia de doblegar a un contrincante ubicado en la 16ª posición con 31 puntos. El siguiente envite es en el campo del Eibar (28º capítulo liguero), con el que está empatado a 35 puntos.

En el regreso al estadio Nuevo Mirandilla, el Cádiz CF tiene enfrente al Real Zaragoza (hoja número 29 del calendario), penúltimo con 24 puntos. El duelo de la 30ª jornada es en el terreno del Mirandés, colista con 21. Ganar es la cuestión. Si lo logra, romperá la mala racha y podrá disfrutar de algo de tranquilidad. Si no se pone a sumar de tres en tres, entonces correrá serio peligro de acercarse a la zona de descenso y verse condenado a sufrir en la recta fina del torneo, en la que le aguardan rivales de envergadura que aspiran al premio grande.