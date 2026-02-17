Cádiz CF: Fali encuentra 'acomodo' en el Racing Portuense

Rafael Giménez Jarque, conocido en el mundo del fútbol como Fali, lleva un inicio de año muy activo en lo anímico dentro de la inactividad profesional que le persigue hace tiempo.

En el pasado mercado de invierno el defensa fue despedido del Cádiz CF por "motivos disciplinarios", después de una intensa etapa con ascenso a Primera División en la que llegó a ser un jugador importante.

Pero la luz se apagó en el equipo amarillo hace tiempo hasta que el mes pasado le abrieron la puerta de manera inesperada para poner fin a su etapa a pesar de tener contrato en vigor.

El jugador ha encontrado sitio, al menos para ejercitarse, en el Racing Club Portuense, equipo que milita en División de Honor Andaluza después del ascenso del curso pasado. Fali es uno más dentro del plantel que dirige Bruno Herrero y está por ver si se trata de un periodo hasta encontrar destino en superior categoría o si, finalmente, se decanta por quedarse en el histórico equipo de El Puerto para ayudar en las opciones reales de poder ascender a Tercera Federación.

Cabe recordar que Fali defendió la camiseta del Cádiz CF entre la segunda mitad de la campaña 2018/19 y la primera parte de la actual, por lo que han sido casi siete temporadas en un proyecto en el que tuvo tiempo de conocer todas las caras del fútbol.