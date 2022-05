Diakhaby vuelve a la carga contra Cala: "Estaba avergonzado"

Hay personas a las que les cuesta pasar página. Ha pasado más de un año desde aquel episodio durante el partido entre el Cádiz CF y el Valencia de la pasada temporada, cuando Mouctar Diakhaby denunció haber sufrido un insulto racista por parte de Juan Cala que nunca quedó demostrado por más que el asunto fue investigado.

Diakhaby sigue agitando aquel incidente del que no hubo ninguna prueba. El defensa ha vuelto a hablar con la intención de no dejar en buen lugar a Cala. Insiste que hubo insulto racista pero no lo demuestra.

En declaraciones a la revista francesa Sofoot, el zaguero del conjunto che recordó el encuentro entre el Valencia y el Cádiz CF de los cuartos de final de la Copa del Rey disputado en Mestalla el pasado 2 de febrero de 2022, en el que el lebrijano fue titular al igual que el defensa galo.

"Juega poco en el Cádiz CF, pero cuando vinieron en el partido de Copa fue titular y lo vi", señaló Diakhaby antes de decir algo más sobre Cala: "Tenía miedo de mi mirada, estaba avergonzado, era obvio".

"¿Por qué estaba avergonzado?", se preguntó el central valencianista sobre el futbolista del Cádiz CF. Él mismo respondió a su pregunta: "Porque sabe perfectamente lo que ha hecho. Lo que me dolió, además de sufrir el racismo, fue que me frenó al buena campaña que estaba realizando. Por un momento no se me vio como un futbolista sino como la víctima de esta historia. Sientes las miradas clavadas sobre ti, no es agradable".