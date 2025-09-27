El Deportivo no gana y despeja el camino del Cádiz CF hacia el liderato

El balón no echa a rodar en el estadio Nuevo Mirandilla hasta las cuatro y cuarto de la tarde del último domingo del mes de septiembre, pero la posición en la clasificación que puede ocupar el Cádiz CF en la séptima jornada de LaLiga Hypermotion empezó a cocinarse el sábado con partidos en los que participaban escuadras que, como la gaditana, ahora mismo también están inmersas en la contienda que se libra en la parte alta.

El conjunto amarillo se presenta al capítulo número 7 con la posibilidad de continuar en puesto de ascenso directo y algo más. Para ello depende de sí mismo. Si hace los deberes en casa en el choque contra el recién ascendido Ceuta, no sólo no moverá de la segunda plaza a la que se aupó el pasado fin de semana tras la valiosa victoria (0-1) en el terreno del Málaga sino que dará un paso más. Para seguir en el segundo escalón le vale incluso con un empate después de que el Racing de Santander perdiese en El Sardinero (1-2) ante un Andorra empeñado en convertirse en equipo revelación. De hecho, los andorranos se acostaron en esa segunda posición con 14 puntos.

El Cádiz CF tiene en su mano establecerse en la cima de la categoría de plata tras verse beneficiado en principio por un marcador que se dio el sábado. El Deportivo de La Coruña empató (1-1) en el campo del Eibar y dejó el camino despejado para que los amarillos le arrebaten el primer puesto. El cuadro gallego tuvo la victoria en su mano hasta que el equipo guipuzcoano, que había ganado sus tres anteriores envites como local, logró el tanto de la igualada en el minuto 93.

La cuenta es muy clara. Si el equipo entrenado por Gaizka Garitano se mantiene intratable en su feudo y es capaz de superar al Ceuta con el inestimable apoyo de la afición, dará el salto al liderato con 17 puntos frente a los 15 que atesora el conjunto coruñés. En caso de empate, seguirá segundo empatado con el Dépor por delante.

La posibilidad de agarrar el puesto más alto de la table supone un aliciente más para los amarillos en su cuarta cita como anfitrión de la temporada 2025-26.