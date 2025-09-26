Cádiz CF - Ceuta: Garitano señala el camino para seguir ganando en casa

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, se refirió el viernes 26 de septiembre a la reválida que su equipo afronta el domingo en casa contra el Ceuta en el choque encuadrado dentro de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion. El técnico ensalzó la labor de sus futbolistas pero lo que cuenta ahora son los 90 minutos que hay por delante para tratar de que se queden otros tres puntos en el estadio Nuevo Mirandilla como ya sucedió en los envites frente a Mirandés (1-0), Albacete (2-1) y Eibar (1-0).

"Siempre intentas ser lo más optimista posible, siempre juegas para ganar y que vayan bien las cosas", indicó el preparador cadista antes del cuarto encuentro como local de la temporada 2025-26.

Garitano se mostró fiel a la realidad, la de un equipo que ha empezado el curso con paso firme fruto del trabajo que se hace a diario en los entrenamientos y cada fin de semana en los partidos oficiales. Resaltó la situación positiva y la labor de la plantilla. "Tenemos muchos puntos (14 de 18 en los seis primeros capítulos del campeonato), hemos sacado muy buenos resultados porque hacemos muchas cosas bien que son fundamentales en el fútbol y en esta categoría", señaló el 'míster' sin olvidar la otra parte, la de la necesidad de progresar para que el Cádiz CF pueda moverse en las alturas de la clasificación (segundo puesto, en ascenso directo, antes del desarrollo del episodio número siete).

El Cádiz CF debe seguir evolucionando a juicio de su entrenador. Garitano subrayó que hay otras cosas que "tenemos que mejorar si queremos seguir ganando y continuar en la posición tan alta en la que estamos".

El técnico resaltó los puentes fuertes de su equipo: "Somos fiables en lo que hacemos, en orden y seguridad. No damos tregua y siempre estamos hasta el final. Somos un equipo con actitud, casta y entrega. Hay una gran cohesión de grupo". Pero insistió en la necesidad de mejorar.

El técnico habló del Ceuta, del que destacó que incorpora a los laterales al ataque, que juega por dentro y por fuera, que tiene dos extremos que son rápidos. "Es un equipo que pone bastante gente arriba. Se está amoldando a la categoría y después de lo que le pasó en Valladolid (perdió 3-0 en la jornada inaugural) está teniendo un poco más de cuidado".

En cualquier caso, recalcó más que el adversario lo que le importa es su equipo porque "sé que el rival va a hacer un buen partido porque es un buen equipo con un buen entrenador". Comentó que "espero un buen Ceuta y queremos que se vea un buen Cádiz CF, en la misma línea que lo que está dando en casa pero más mejorado todavía".

En definitiva, "nos centramos en nuestro juego para ofrecer un buen Cádiz CF frente a un Ceuta muy competitivo”, señaló Garitano.