Cádiz CF - Ceuta: sólo quedan entradas en una zona del estadio

El encuentro entre el Cádiz CF y el Ceuta que se disputa el domingo 28 de septiembre ha generado una enorme expectación. El excelente arranque de temporada del conjunto entrenado por Gaizka Garitano, su reciente victoria (0-1) en el terreno del Málaga y la ubicación en la segunda posición de la clasificacón (en plaza de ascenso directo) encienden la llama de la ilusión en una afición dispuesta a aportar su grano de arena para que el estadio Nuevo Mirandilla continúe siendo un fortín. El conjunto gaditano sólo conoce el triunfo en su feudo con un pleno de tres de tres (1-0 sobre el Mirandés, 2-1 frente al Albacete y 1-0 contra el Eibar).

El partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Hypermotion también moviliza a la hinchada del Ceuta al tratarse, junto con el de Málaga, en el desplazamiento más corto de la campaña 2025-26. La hora del envite (16:15 horas) facilita el viaje de ida y vuelta en un mismo día. Se llenará la grada visitante (entre Preferencia Alta y Fondo Norte) y es posible que haya más seguidores del cuadro ceutí en otras zonas.

Se espera una numerosa asistencia de espectadores a la cita entre amarillos y blancos que se dirime en el santuario cadista. A primera hora de la mañana del viernes, sólo quedaban a la venta 469 entradas en la web del club, la mayoría de Tribuna Alta y algunas en Tribuna Baja. No hay localidades libres que no sean de Tribuna. Se han agotado todas las de Preferencia (para los Fondos no salieron entradas a la venta). Todo apunta a la mayor afluencia de público en lo que va de campeonato.