Garitano explica por qué se siente identificado con el proyecto del Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Gazika Garitano, atendió la noche del pasado jueves 25 de septiembre a los compañeros de Onda Cádiz Televisión en 'El submarino amarillo' y compartió sus impresiones sobre la actualidad del equipo amarillo, ubicado en la segunda posición después de seis jornadas de LaLiga Hypermotion. El compromiso del séptimo capítulo es ante el Ceuta el domingo 28 en el estadio Nuevo Mirandilla.

El técnico destacó la importancia del esfuerzo colectivo y el apoyo que ha recibido: “He tenido la ayuda del club y los aficionados. No puedo más que dar las gracias porque nuestro afán es trabajar mucho para que el Cádiz siga mejorando”.

El técnico también reflexionó sobre los retos de la categoría de plata: “Hay que adaptarse a la categoría para ganar partidos. Es una categoría muy igualada donde hay muchos equipos históricos que quieren ascender. Hay que mentalizarse de eso porque no es fácil estar arriba. Hay que pelearlo pero hay muchos con el mismo objetivo”.

Sobre la exigencia del Cádiz CF y la planificación con la vista en el futuro, Garitano señaló que "estamos en un club con una exigencia alta y estoy contento con ello. Estoy a favor de esa exigencia”. Expuso que el club "rema hacia una idea muy clara. Siempre hacemos cosas pensando en el futuro”. Añadió al respecto que "comenzamos una reconstrucción el año pasado que seguimos haciendo”.

Desde la entidad cadista indicaron que, con estas declaraciones, Garitano subraya su compromiso con el proyecto del Cádiz CF y la importancia de mantener la constancia en una temporada que, según sus palabras, “es muy larga”. La Liga en Segunda se desarrolla con 42 jornadas.