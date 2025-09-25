Los cinco jugadores del Ceuta que se enfrentan a su pasado en el Cádiz CF

El encuentro que enfrentará este domingo en el Nuevo Mirandilla al Cádiz CF frente a la AD Ceuta, en la séptima jornada de LaLiga Hypermotion, supondrá el regreso al feudo gaditano de hasta cinco jugadores que están en las filas del Ceuta y que tienen pasado con el club amarillo.

El lateral izquierdo Matos y el lateral derecho Manu Sánchez, el centrocampista Bodiger y los delanteros Manu Vallejo y Salvi Sánchez han militado en las filas del Cádiz CF antes de hacerlo en el equipo ceutí.

El lateral José Matos (Utrera, Sevilla, 1995) es el que más recientemente ha jugado en el Cádiz CF, club que abandonó el pasado verano después de acumular un total de 50 partidos en Segunda División, en dos etapas, en los que marcó un gol.

Por su parte, el mediocentro francés Yann Bodiger (Sete, Francia, 1995) estuvo una temporada y media en el conjunto amarillo, concretamente la 2019-2020 y la 2020-2021, en Primera, hasta salir cedido al Castellón, llegando a acumular 45 partidos.

El mediapunta Manu Vallejo (Chiclana, 1997) estuvo desde los 15 años en la cantera cadista, llegando a debutar en la temporada 2017-2018 y siendo un fijo en la temporada 2018-201, en Segunda, saliendo traspaso al Valencia al final de la misma, por lo que disputó un total de 37 partidos y marcó 10 goles.

El extremo derecho Salvi Sánchez (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1991) ha sido el que más tiempo ha pasado en el equipo gaditano, ya que totalizó siete temporadas, desde la 2015-2016 hasta la 2021-2022, con un total de 239 partidos y 27 goles.

Finalmente, en sus inicios perteneció a la cantera cadista el lateral derecho sevillano Manu Sánchez (Osuna, 1996), que jugó en los juveniles y el Cádiz B, y llegó a debutar en un partido con el primer equipo en Segunda B.

Por su parte, en el Cádiz CF milita el joven delantero nigeriano Efe Aghama, que ha jugado este año tres jornadas en el equipo ceutí hasta que el club gaditano pagó su cláusula de rescisión de 750.000 euros y se lo llevó antes de que cerrase el mercado veraniego de la actual temporada.