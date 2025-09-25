Salvi: cada cosa en su sitio para el reencuentro con el Cádiz CF

Salvi Sánchez será uno de los nombres propios del Ceuta en el encuentro del próximo domingo en el Nuevo Mirandilla (16:15 horas). Para el extremo natural de Sanlúcar de Barrameda será el reencuentro con el Cádiz CF, un equipo que ha significado mucho en su carrera.

Después de quedar libre el pasado mercado de invierno en el Espanyol, este verano le convenció la propuesta del conjunto 'caballa'. "En Ceuta estoy muy bien. Me va genial y la verdad es que estoy muy contento con la ciudad, con el club y con su gente", agregando que "me recuerda algo a aquel Cádiz que subió a Segunda". "La gente de aquí ve mucho fútbol y está volcada con el equipo. Se ve por las calles la ilusión que hay. Siempre es bonito ver a gente con la camiseta de tu equipo. Aquí pasa mucho diariamente y es algo de admirar", señalaba Salvi a Radio Cádiz.

Proceso de adaptación. "Me estoy encontrando muy bien y desde el primer momento la Directiva y los compañeros me acogieron bien. Hice la pretemporada por mi parte, pero no es lo mismo cuando llega el ritmo de competición. Cada día me encuentro mejor y estoy listo para que el míster pueda utilizarme en el campo".

La dinámica del Ceuta en la nueva categoría. "Suele pasar que un recién ascendido le cueste adaptarse un poco más. El equipo está ahora mismo con una racha bastante positiva y hay futbolistas que se están encontrando a buen nivel".

Echar la mirada atrás le lleva a su periplo intenso en el Cádiz CF. "No hay nada de lo que me haya sentido más orgulloso que llevar los colores del equipo. De llevarlo desde el pozo de la Segunda División B. Estoy feliz de poder volver a jugar en mi tierra y en el estadio".

Un adiós al equipo amarillo marcado por la frialdad. "Cada uno actúa siempre de la mejor manera posible. El club actuó de una manera y yo lo hice de otra. Miré por mi familia, por mí hijos, por mi mujer y mi casa. Al final el fútbol son diez o quince años que hay que aprovechar. Hay que estar preparado siempre porque es una carrera corta. Terminaba contrato en Cádiz y mi agente y yo estuvimos hablando con el presidente. Todos actuamos de diferente manera y miramos cada uno por el bien de cada uno. Hasta el último minuto que estuve allí lo di todo".

La elección de fichar por el Rayo Vallecano. "Desde que me fui me he mantenido al margen de eso porque le tengo mucho respeto al Cádiz y a la gente de allí. Era jugador libre y firme cuando tocaba. No firmé meses antes. En el mundo del fútbol hay mucho vendehúmos. Los contratos están ahí y está señalado cuando firmé. Defendí la camiseta que yo tenía y la dejé en Primera División, y era la camiseta del Cádiz Club de Fútbol".