El histórico ex amarillo Salvi será rival del Cádiz CF

La AD Ceuta FC se ha hecho con los servicios del jugador Salvi Sánchez para esta temporada. Salvador Sánchez Ponce (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 30 de marzo de 1991) es un extremo derecho que procede del RCD Espanyol y que pasó siete temporadas en el Cádiz CF entre Segunda B, Segunda y Primera División.

Formado en la cantera del Sevilla FC, Salvi es un futbolista muy contrastado que no necesita carta de presentación. Con el Cádiz CF disputó 239 partidos y anotó 26 goles en siete campañas entre 2015 y 2022. Luego, firmó con el Rayo Vallecano, donde participó en 25 ocasiones. En la temporada 2023-24 fue traspasado al RCD Espanyol en Segunda División y fue una pieza importante en el ascenso de categoría.

Desde el club ceutí comentan que "el sanluqueño es un jugador que nos va a aportar mucha experiencia". "Además, cuando hablamos de Salvi Sánchez, hablamos de un extremo eléctrico, muy rápido, llegador, buen asistente y muy solidario en el esfuerzo. Estamos encantados de poder contar con un jugador de sus características y estamos seguros de que dará muchas alegrías a nuestra afición".

En el conjunto 'caballa' coincidirá con ex cadistas como Manu Vallejo, Matos, Manu Sánchez o Bodiger. Salvi, por su experiencia, está llamado a ser un futbolista que marque la diferencia siempre que las lesiones le respeten.