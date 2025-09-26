Dos voces del Cádiz CF tratan de frenar la caída de Brian Ocampo

Uno de los jugadores con peso en la plantilla del Cádiz CF, Iza Carcelén, se ha referido a la situación que atraviesa uno de los compañeros en el equipo humano de futbolistas. Se trata de Brian Ocampo, que vive horas bajas que incluso ha dado paso a que se aísle cerrando sus redes sociales.

El defensa portuense ha dado un paso al frente para hablar del uruguayo. "Yo a Brian le quiero mucho. Le intento ayudar siempre en todo lo que pueda. A nivel futbolístico, tiene condiciones para jugar en un equipo tocho de Primera División. Tuvo un problema de cruzado cuando estaba en su mejor momento en Primera", explicaba a los micrófonos de Onda Cero. Esa espiral de altibajos tocó fondo en Málaga. "Lo que tiene que intentar es sanarse a nivel mental. Quitarse esos picos de un día estoy arriba y otro estoy abajo. Es capaz de ganarte un partido y de no estar conectado. Pero no con el grupo, sino con él mismo".

Iza comparte con Brian desconectar de todo lo exterior. "Le va a venir bien haberse quitado las redes sociales. Si mentalmente no estás bien, cuantas más cosas te quites, mejor".

El lateral del Cádiz CF considera que Brian Ocampo "tiene que sanarse él mismo". "Lo que necesita es cariño, no sólo de aquí, sino también de fuera. Hay que entenderlo un poquillo, hay veces que es complicado porque te puede desesperar. Invito a que le den cariño. Si a Brian le das cariño y coge esa confianza, es un jugador imparable. Y yo lo sufro todos los días entrenando. Tiene unas condiciones que, junto a Ontiveros y Suso, son de lo mejor".

Mensaje de la Federación de Peñas

La Federación de Peñas Cadistas también se pronunciaba en redes sociales con el siguiente mensaje: "Desde la @fpcadistas queremos mostrar nuestro apoyo a UNO DE LOS NUESTROS, está pasando momentos muy difíciles y es el momento de estar junto a él para que se recupere y volver a disfrutar de sus goles. ÁNIMO BRIAN".

La realidad es que no es la primera vez que existen dudas sobre el uruguayo y quizás la paciencia de muchos aficionados se ha agotado. La cuestión es si esa paciencia se va acabando en el entrenador, quien en ocasiones ya ha dejado entrever su punto de vista con estos rendimientos.