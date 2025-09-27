Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Ceuta

El Cádiz CF y el Ceuta se enfrentan el domingo 28 de septiembre en el estadio Nuevo Mirandilla (16:15 horas) en un duelo de apariencia desigual pero con mucha más miga de lo que puede parecer a priori. Dos escuadras inmersas en una dinámica positiva se citan en la séptima jornada de LaLiga Hypermotion con la intención de mantener la flecha hacia arriba. Si el mal tiempo no lo impide, el ambiente está asegurado. Hay pocas entradas disponibles.

En el caso de los amarillos, encaran la la oportunidad de conservar su plaza de ascenso directo a la que accedieron el pasado fin de semana tras su victoria (0-1) en el terreno del Málaga. Seguir invictos y además con un nuevo triunfo son alicientes más que suficientes para que el encuentro haya generado una expectación enorme.

La clave está en continuar en el carril victorioso. El Cádiz CF no hace otra cosa que ganar en casa y a ello se pone una vez más después de doblegar a Mirandés, Albacete y Eibar. Los tres puntos obtenidos en La Rosaleda reforzaron el recorrido inmaculado de un equipo que no quiere detener su marcha ahora que ha adquirido velocidad de crucero.

El conjunto entrenado por Gaizka Garitano no conoce la derrota después de seis capítulos iniciales del campeonado que han reactivado la ilusión extraviada en los dos últimos años. Enfrente está un rival que después de pagar la novatadas en los albores del curso (tres derrotas seguidas) ha enderezado el rumbo con un par de victorias en su feudo y un empate en Castellón.

El Ceuta llega enrachado, en plena escalada desde la cola de la clasificación hacia la zona media. Pese a su condición de recién ascendido, el 1-0 que endosó al Real Zaragoza en su compromiso más reciente demuestra su crecimiento. En su última visita igualó 3-3 en Castalia y no venció tras recibir un gol en el tiempo de prolongación.

Garitano ya ha avisado de la dificultad de un encuentro que, como marca la tónica en Segunda División, se presenta equilibrado. El técnico considera que su equipo, aunque lo está haciendo muy bien, debe seguir progresando si quiere sostenerse en el tiempo en la azotea clasificatoria. El reto es que no escape un solo punto del santuario cadista y las claves son dejar si es posible la portería a cero y acertar también en el área contraria.

Fali y Joaquín González son las únicas bajas seguras. La principal duda del míster puede estar en empezar con dos o tres centrocampistas, uno de ellos en una posición más adelantada. El estado físico de algunos futbolistas de banda puede ayudar al técnico a inclinarse por tres medios, que en principio serían Moussa Diakité, Setgio Ortuño y Yussi Diarra, este último más cerca de la delantera.

El único extremo puro que parece estar al cien por cien es Iuri Tabatadze, con plaza en la derecha o la izquierda. Los demás tienen colgado el cartel de dudosos. José Antonio de la Rosa lo tene difícil para formar parte de la lista después de la lesión en una pierna que sufrió ante el Albacete (tercer jornada). Aunque trabaja con el grupo, su disponibilidad es una incógnita y si es citado es poco probable que sea titular.

Javier Ontiveros nu juega desde hace más de un mes (el pasado 22 de agosto contra el Leganés) por un problema en la rodilla que parece haber superado. La duda si después de tanto tiempo está preparado para entrar como titular. Efe Aghama, titular ante el Málaga, sufre un pequeño esguince y hasta última hora no se sabrá si está a tope. En el caso de Brian Ocampo, su bajón futbolístico y anímico abre un interrogante sobre su capacidad para ayudar al equipo desde el pitido inicial.

No es descartable que el preparador cadista opte por Suso en el costado derecho y Tabatadze en el izquierdo o incluso que el georgiano se mueve por la derecha, el gaditano en tres cuartos y Diarra en la izquierda. Son sólo dos opciones de las muchas que tiene el entrenador.

ALINEACIONES PROBABLES

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Sergio Ortuño, Diarra, Suso, Tabatadze y García Pascual.

AD Ceuta: Guille Vallejo, Almenara, Carlos Hernández, Diego González, Matos, Youness, Rubén Díaz, Kuki Zalazar, Aisar, Koné y Marcos Fernández.

Árbitro: Alejandro Morilla Turrión (comité navarro).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 16:15 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Vodafone, Dazn).