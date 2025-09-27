Un árbitro de sólo 25 años para el partido Cádiz CF - Ceuta

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) anunció el sábado las designaciones para los partidos de Segunda División que se disputan el domingo 28 de septiembre, incluido el duelo del Cádiz CF contra el Ceuta que se juega en el estadio Nuevo Mirandilla a partir de las 16:15 horas (cuatro y cuarto de la tarde).

El CTA ha elegido para el encuentro correspondiente a la séptima jornada a Alejandro Morilla Turrión, un joven colegiado pamplonés de sólo 25 años que debuta esta temporada en Segunda y por tanto en categoría profesional. Es su cuarto partido en la división de plata después de haber dirigido los envites Albacete - Racing de Santander (2-3), Real Sociedad B - Almería (2-2) y Andorra - Córdoba (3-1). El balance es de una victoria visitante, un empate y un triunfo local. Ha enseñado 17 cartulinas amarillas, lo que supone una media de algo más de cinco por encuentro. No ha mostrado ninguna tarjeta roja hasta la fecha.

Perteneciente al comité navarro, Morilla es una de las promesas del arbitraje español. Tiene una gran proyección y por su juvebtud apunta a Primera en las próximas temporadas si mantiene su recorrido ascendente Se estrenó en Segunda Federación con sólo 21 años, con 23 subió a Primera Federación y ahora con 25 ha abierto una etapa en la segunda categoría más importante. Es la primera que pita al Cádiz CF.

El responable del VAR elegido por el CTA para el encuentro que el domingo juegan gaditanos y ceutís es Óliver de la Fuente Ramos (33 años), integrante del comité castellano-leonés.