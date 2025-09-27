La principal duda de Garitano para el partido entre el Cádiz CF y el Ceuta

El Cádiz CF no quiere bajarse de las alturas y para ello necesita imponerse al Ceuta el domingo 28 de septiembre en el compromiso encuadrado dentro de la séptima jornada de Liga que se dirime en el estadio Nuevo Mirandilla.

La buena actuación del equipo amarillo en el terreno del Málaga, de donde salió victorioso (0-1), hace pensar en una alineación calcada o parecida a la de ese partido en el regreso a casa. Cuerpo técnico y futbolistas han preparado el choque con cinco sesiones (la última programada para la maána del sábado) y el siguiente paso es la definición de la convocatoria antes de que Gaizka Garitano decida el once inicial. El máximo responsable del banquillo estaba pendiente del estado de varios jugadores.

La principal duda del míster puede estar en empezar con dos o tres centrocampistas, uno de ellos en una posición más adelantada. El estado físico de algunos futbolistas de banda puede ayudar al técnico a inclinarse por tres medios, que en principio serían Moussa Diakité, Setgio Ortuño y Yussi Diarra, este último más cerca de la delantera.

El único extremo puro que parece estar al cien por cien es Iuri Tabatadze, con plaza en la derecha o la izquierda. Los demás tienen colgado el cartel de dudosos. José Antonio de la Rosa lo tene difícil para formar parte de la lista después de la lesión en una pierna que sufrió ante el Albacete (tercer jornada). Aunque trabaja con el grupo, su disponibilidad es una incógnita y si es citado es poco probable que sea titular.

Javier Ontiveros nu juega desde hace más de un mes (el pasado 22 de agosto contra el Leganés) por un problema en la rodilla que parece haber superado. La duda si después de tanto tiempo está preparado para entrar como titular. Efe Aghama, titular ante el Málaga, sufre un pequeño esguince y hasta última hora no se sabrá si está a tope. En el caso de Brian Ocampo, su bajón futbolístico y anímico abre un interrogante sobre su capacidad para ayudar al equipo desde el pitido inicial.

No es descartable que el preparador cadista opte por Suso en el costado derecho y Tabatadze en el izquierdo o incluso que el georgiano se mueve por la derecha, el gaditano en tres cuartos y Diarra en la izquierda. Son sólo dos opciones de las muchas que tiene el entrenador.