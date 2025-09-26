Altas, bajas y dudas en el Cádiz CF para el partido contra el Ceuta

Uno de los aspectos importantes de cada partido es saber con qué futbolistas puede contar el entrenador. El Cádiz CF no termina de vaciar la enfermería para el encuentro ante el Ceuta que se disputa el domingo 28 de septiembre en el estadio Nuevo Mirandilla en el marco del séptimo episodio de LaLiga Hypermotion. Hay alguna novedad en relación a a la anterior jornada y puede haber una nueva baja.

Gaizka Garitano confirmo el viernes que Alfred Caicedo está disponible después de no hacer el desplazamiento a Málaga por unas molestias de las que ya se ha recuperado. Javier Ontiveros sí estuvo en el banquillo visitante de La Rosaleda aunque no llegó a saltar al césped tras haber sido baja en los tres partidos anteriores. El marbellí se ha entrenado esta semana a buen ritmo (con un vendaje en la rodilla derecha) y formará parte de la convocatoria si no surgen contratiempos en la sesión programada para el sábado.

David Gil tiene opciones de estrenarse en la lista esta temporada una vez que acumula un par de semanas de entrenamiento. Tampoco está descartado del todo José Antonio de la Rosa aunque a priori lo tiene bastante complicado para estar a disposición el 'míster' este fin de semana. El extremo no juega desde que se lesionó en el duelo ante el Albacete de la tercera jornada. Lo que parecía una dolencia leve se está alargando más de lo esperado (ha pasado casi un mes desde aquel partido).

El cartel de duda también lo lleva Efe Aghama al sufrir un esguince de carácter leve que le lleva a estar pendiente de la última sesión antes del encuentro.

Fali y Joaquín González son bajas seguras para el choque contra el Ceuta. Ni el defensa central ni el medio han debutado este curso por problemas físicos.