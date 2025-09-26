Las opciones de que el Cádiz CF se coloque líder en la séptima jornada de Liga

La séptima jornada de LaLiga Hypermotion se desarrolla a lo largo de cuatro días con el Cádiz CF metido en la parte alta de la clasificación. Los once partidos se distribuyen entre viernes, sábado, domingo y lunes y al conjunto amarillo le tocar saltar al césped el domingo con el duelo ante el Ceuta que tiene como escenario el estadio Nuevo Mirandilla (desde las 16:15 horas).

El equipo entrenado por Gaizka Garitano firma un sensacional arranque de temporada 2025-26 en el que no conoce la derrota en los seis capítulos iniciales con un balance de cuatro victorias y un par de empates. El objetivo es prolongar su condición de invicto y con ello seguir viviendo en las alturas.

Después del triunfo (0-1) en el terreno del Málaga, el siguiente reto de los amarillos es doblegar al Ceuta y mantener intacta la fortaleza del santuario cadista. La última cita del mes de septiembre irrumpe además con el aliciente añadido. El Cádiz CF tiene la posibilidad de colocarse líder del campeonato. Antes del comienzo de la séptima jornada, está empatado en cabeza con el Deportivo de La Coruña, ambos con 14 puntos pero con el cuadro gallego ubicado en la primera posición gracias a su mejor recorrido anotador con un saldo positivo de 11 frente a los 4 de los gaditanos.

Si Cádiz CF se mantiene imparable y se impone en su feudo, llegará a los 17 puntos y se aupará al liderato en el caso de que el Dépor no gane en el campo del Eibar. El cuadro coruñés visita al Eibar el sábado (18:30 horas) en un choque complicado porque la escuadra vasca, en la misma línea que el equipo amarillo, ha ganado sus tres partidos como local.

Los de Garitano saltan al césped un día después del encuentro del Deportivo y pueden tener la oportunidad de situarse en lo más alto de la tabla si se da en Ipurua un resultado que le favorezca. Si el Dépor suma los tres puntos, los amarillos seguirán en el segundo puesto si también se hacen con el botín. Anda al acecho el Racing de Santander, tercero con 13 puntos y con cita el sábado (18:30) en El Sardinero ante el Andorra, quinto con 11. El Valladolid, cuarto también con 11, recibe el domingo a la Cultural Leonesa. Las Palmas, sexto igualmente con 11, recibe el sábado al Almería (21:00). El cuadro insular será el rival del Cádiz CF en la octava jornada en el estadio Gran Canaria.

Otra opción de que el Cádiz CF acabe septiembre como líder de la Liga es una derrota del Deportivo y un empate ante el Ceuta siempre que el Racing no venza al Andorra.