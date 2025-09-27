Las cariñosas palabras de Manu Vallejo en su regreso al estadio del Cádiz CF

Una las particularidades del partido entre el Cádiz CF y el Ceuta es el regreso a la que fue su casa de varios jugadores con pasado en el conjunto amarillo. Uno de ellos es Manu Vallejo, canterano cadista que con su explosión en la temporada 2018-19 en el primer equipo propició un traspaso que dejó 5,5 millones de euros en las arcas del club.

El chiclanero formó parte del Valencia, Deportivo Alavés, Girona, Real Oviedo, Real Zaragoza y Racing de Ferrol antes de recalar en el Ceuta.

El atacante habló antes del duelo de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla. Es un partido muy especial como él mismo reconoció.

Se refirió primero a su actual escuadra. “Tenemos una muy buena plantilla y era cuestió de empezar a funcionar como equipo. Hemos encadenado buenos resultados”. Comenzó el curso con protagonismo pero en las citas más recientes ejerce el papel de suplente. “Tenemos una plantilla larga para una Liga larga y habrá momentos para todos”, afirmó.

Admitió el gaditano que “toca trabajar duro porque los que están jugando lo están haciendo bien. Tenemos que ganar muchos partidos”.

Manu dijo que “es un partido muy especial” para él. “Cada vez que voy allí es difícil imaginar que vas a volver con otra camiseta, ero esto es fútbol. Tengo muchas ganas de ir a allí, de ver a la gente, la considero mi casa, le tengo mucho cariño”.

El chiclanero comentó que esta semana han hablado en el vestuario del Ceuta “de la importancia del partido, del estadio, de la afición que hay allí que es espectacular, va a ser un ambiente muy bonito. Ellos han empezado muy bien y nosotros tenemos que ser un equipo, con nuestra identidad y nuestras fuerzas, puede ser un partido muy bonito para nosotros”.

Manu abrió una etapa en el Ceuta en el mercado de verano. Aseguró que la adaptación “ha sido muy buena porque hay un vestuario espectacular, es un club muy humano, muy humilde como considero que soy yo. Tenemos una buena plantilla y un buen equipo y ha que trabajar duro para estar preparado. Se trata de ganar para que cuando entres la dinámica sea positiva”.

“Cuando mejor he rendido es cuando más confianza y regularidad he tenido, eso es lo más importante para los jugadores. Me tocó empezar, después entraron otros jugadores y cuando vuelva a entrar intentaré conseguir esa regularidad que busca todo futbolista”, explicó el ex jugador del Cádiz CF.

Manu conoce de sobra la Segunda División: “Es una categoría muy puñetera, vamos a pasar semanas duras pero también meses muy buenos. Con trabajo y esfuerzo tenemos que hacer que los meses buenos se alarguen y las semanas malas duren poco. Si un recién ascendido arranca mal es normal que se ponga en duda, pero el club tiene las cosas claras. Vamos a competir todos los partidos”.