El técnico del Ceuta ve al Cádiz CF como un claro candidato al ascenso

El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha advertido de la dificultad del partido de este domingo 28 de septiembre en el estadio Nuevo Mirandilla ante el invicto Cádiz CF al entender que los gaditanos "necesitan el 80% para ganar", mientras que su equipo tiene que dar el "200% para vencer".

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico sevillano dijo que su equipo se enfrenta "probablemente a uno de los claros candidatos a subir a Primera División" en un "escenario espectacular" al que van "con todo para disfrutarlo mucho e intentar conseguir los tres puntos".

"Iremos con nuestros argumentos, con nuestro estilo, sabiendo contra quién jugamos y el nivel individual de muchos jugadores del Cádiz CF", comentó Romero.

El entrenador ceutí espera que la experiencia del Ceuta en otros estadios importantes de la categoría les sirva de aprendizaje porque ya han jugado en campos como Zorrilla o El Sardinero: "El tema es convencernos de lo que podemos hacer. Si lo hacemos, competiremos en cualquier escenario", consideró.

"Aunque la portería a cero sea importante, no voy a renunciar a nuestro estilo, ni a nuestro descaro, ni a nuestra valentía, es decir, firmo ganar 3-4 antes que especular y si al final de liga tenemos 100 goles en contra y 200 a favor, el objetivo estará más que cumplido y nos habremos divertido", indicó.

Valoró "positivamente" poder disponer de casi todo el plantel porque tiene "la tranquilidad de que podría poner a cualquiera de los veintitantos: la convocatoria es ya difícil de hacer, no sé a quién dejar fuera, y es una fortuna tener a todos disponibles", dijo.

También ha aludido al extremo Efe, al que fichó el Cádiz tras pagar su cláusula de rescisión tras jugar tres partidos en el Ceuta y señaló que "es un futbolista desequilibrante, como otros muchos que tiene el Cádiz CF" y que intentarán "que no tenga su mejor día".

José Juan Romero ha añadido que el Ceuta es "muy afortunado", ya que contará en la grada con unos 500 aficionados. "La gente está hambrienta de esta categoría y para lograr el objetivo de la permanencia su apoyo será absolutamente vital", afirmó.