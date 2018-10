Un dato para la esperanza

El Cádiz CF se desplaza este fin de semana al norte de España con el objetivo de confirmar su mejoría en el juego, que ahora trata de traducir en resultados para abrir una racha positiva que se resiste. Los números ante el Lugo reflejan una corriente favorable a los gaditanos, aunque al final cada partido es una historia nueva que se escribe minuto a minuto sobre el terreno de juego. Lo que cuenta es el presente aunque el pasado sirve de referencia.

La visita al campo del Lugo pasa de ser recordada por aquel trago amargo de difícil digestión de la temporada 2011/12, cuando, perjudicado por el árbitro, el Cádiz perdió 3-1 en el choque de ida de la eliminatoria por el ascenso a Segunda División A, a ser valorada por las dos victorias que el conjunto amarillo consiguió en el estadio Ángel Carro en la categoría de plata, ambas por un 0-1 más que suficiente para quedarse con los puntos en liza.

Las estadísticas juegan a favor del Cádiz CF. De los adversarios que conforman este curso el amplio abanico de LaLiga 1|2|3, el Lugo es el único rival ante el que nunca ha perdido el equipo amarillo en Segunda A ni como local ni como visitante –el Rayo Majadahonda no cuenta en este caso porque los gaditanos nunca se han medido a los majariegos a la espera de su primera cita, prevista para el segundo fin de semana del próximo mes de diciembre-. Si en territorio gallego ganó 0-1 dos veces, también hubo coincidencia de resultados en el par de envites dilucidados en el Carranza: empate a uno. Hubo de todo menos derrota. La cuestión es ganar y si no es posible el triunfo, no perder. Sumar es importante dada la complicada situación en la tabla de la entidad cadista.

El Lugo es el único equipo que no ha podido con el Cádiz en los enfrentamientos contabilizados en el segundo escalón del fútbol español. El peor rival para los amarillos es el Tenerife, ante el que perdió 22 encuentros de sus 49 duelos a lo largo de la historia en Segunda, el más reciente a finales del pasado mes de septiembre. El cuadro chicharrero es el equipo con el más ha jugado el Cádiz en Segunda de los que componen el campeonato en la campaña 2018/19.