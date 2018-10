“Mantener la portería a cero no refuerza”

El entrenador del Cádiz ha comparecido en El Rosal para la rueda de prensa previa al partido de este sábado en Lugo reconociendo que la plantilla está “bien de ánimo” y esperando al próximo partido hasta que “podamos ganar uno y eso no dé ese ánimo que nos falta para vivir más tranquilos”.

Pese a la buena imagen ante el Sporting, Álvaro Cervera prefiere ser práctico y realista. “Hemos hecho partidos en los que hemos convencido y al final eso sólo te lleva a uno en el que no se convence. No nos saca de nada. Nos reafirma en los que lo que hacemos día a día no es malo, pero como profesionales ahora mismo sólo nos vale ganar”.

El técnico, que ha desvelado que Jairo está bien del susto que protagonizó el miércoles, al igual que Mario Barco y Dani Romera, aunque a éste aún se le nota que va con un poco de miedo, mantiene su idea de insistir en buscar alternativas a su estilo habitual.

“Tenemos que buscar la velocidad por dentro y por fuera, en las dos situaciones porque de los contrario nos atascaremos”, ha indicado, asegurando que haber dejado la portería a cero los últimos dos partidos, en Copa con el Zaragoza y en Liga ante el Sporting, “nos refuerza”. “Un equipo al que no le marcan y que hace más o menos lo habitual está condenado a ganar”, afirma.

En relación a la ausencia de José Mari, sancionado por acumulación de amarillas, ha anunciado que sustituirá al roteño “por Edu Ramos o Karim Azamoum”, por lo que dará continuidad al trivote.

Igualmente, todo apunta a que también repetirá como titular Brian. “Hemos tenido un problema en nuestra banda izquierda al que intentamos dar solución. En Zaragoza lo hizo bien y el otro día tampoco tuvimos demasiados problemas en defensa”, admite.

Por último, preguntado por la ficha vacante que finalmente no se ha cubierto, se ha limitado a decir que “estoy de acuerdo con Óscar Arias; fichar por fichar no tenía sentido”.