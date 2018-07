Los costados, principal motivo del dolor de cabeza

El director deportivo del Cádiz confesó ayer, durante su comparecencia en la presentación de Carmona y Matos, que su principal dolor de cabeza en estos momentos son los costados. "Me preocupa mejorar los extremos, a expensas de lo que pueda pasar", admitió Juan Carlos Cordero, que se refirió a esa pretensión al margen de lo que ocurra con Álvaro García y Salvi, "se queden o no". No obstante, aseguró estar preparado "para que puedan salir, aunque por el momento va todo muy despacio".

Cuestionado por el hecho de que el año pasado se contratara a dos futbolistas procedentes de un equipo descendido como el Elche, Álex Fernández y Rober Correra, y ahora se repita la historia con Carmona y Matos, que bajaron con el Sevilla Atlético, Cordero puso de manifiesto que ante todo valora "qué jugadores son, que vengan a dar un paso más en su carrera, no a disfrutar de la playa". "No vienen por tema económico. Tienen una edad en la que deben mejorar detalles y buscar un reto mayor", advirtió.

Ahondando en el mercado de fichajes, afirmó que no cierra el capítulo de centrocampistas a pesar de que ayer mismo se confirmó la llegada del francés Karim Azamoum. "No doy nada por cerrado", aclaró.

A vueltas con el asunto de su relación con Manuel Vizcaíno, tiró de paciencia para comentar que "quizás sea una pregunta para el presidente" y para insistir en que "mi relación es buena, lo puede decir él; sigo trabajando como antes, la diferencia es que antes firmaba Pina y ahora él. Firmé mi renovación en noviembre y por mi parte no hay problema".

Por último, calificó los actos de los últimos días con Mágico González como "bonitos, emotivos, un sentimiento de los cadistas, algo puro", y justificó su ausencia incidiendo en que "era algo más de la afición, de la gente que lo ha visto jugar. No lo he podido conocer porque iba a venir a El Rosal y no fue. Es parte de lo que es Mágico".