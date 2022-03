La escasa cosecha ante los rivales directos, un lastre para el Cádiz CF

El Cádiz CF acumula tres meses consecutivos ubicado en una zona de descenso en la que se asentó a finales de noviembre de 2021 tras perder (1-4) en casa ante el Atlético de Madrid.

Son doce jornadas seguidas que oscilaciones entre la 19ª y la 18ª posición que ocupa en la actualidad sin que sea capaz de abandonar el pozo. Con 21 puntos, a cuatro de la 17ª plaza, tardará un par de capítulos más en salir a flote en el mejor de los supuestos en el caso de que lo logre. Está más cerca del último puesto, a tres puntos del Levante (colista con 18), que de la salvación. O reacciona si dilación o no habrá remedio.

El conjunto amarillo continúa atascado mientras trabaja con el reto de dar un paso al frente definitivo en el tramo restante de la competición liguera, con 12 episodios aún por delante. El más inmediato es frente al Rayo Vallecano el próximo domingo 6 de marzo en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza).

¿Por qué el Cádiz CF se ha metido en un laberinto al que no encuentra salida? De los 78 puntos disputados se ha dejado en el camino 57, casi una cuarta parte. La consecuencia es la constante ubicación en descenso, convertido en un claro candidato a bajar a la categoría de plata.

¿Por qué el Cádiz CF no termina de arrancar con más de dos tercios de la Liga ya finiquitados y un relevo en el banquillo? Una de las claves es su escasa producción ante los rivales directos en la pelea por la permanencia. Por ahí se le puede escapar su deseo de mantenerse entre los mejores.

La pasada temporada, el cuadro gaditano fraguó su exitoso recorrido con una abundante cosecha ante los equipos que también luchaban por la continuidad en la élite.

Este curso 2021/22 sucede todo lo contrario. Se le van demasiados puntos al Cádiz CF. Sus cinco rivales directos en la pugna por quedarse en Primera División son el Levante, Deportivo Alavés, Granada, Mallorca y Getafe.

Los amarillos han jugado nueve de los diez partidos que debe librar ante ellos. El único pendiente es la visita al cuadro vitoriano en la última jornada del campeonato el fin de semana del 21-22 de mayo.

El balance de esos nueve envites es de una victoria, cinco empates y tres derrotas. Traducido en puntos, sólo ocho puntos de 27, es decir, se han esfumado 19, más de dos tercios.

El Levante es el único adversario de la parte baja de la tabla al que el Cádiz CF ha conseguido doblegar y ante el que más puntos ha sumado: cuatro (tablas a 1-1 en el santuario cadista y 0-2 en el Ciutat de Valencia).

El equipo amarillo dejó vivo al Granada con dos igualadas (1-1 y 0-0) que pudieron ser triunfos; no plasmó en victoria su buen juego en casa contra el Getafe (1-1) tras ser goleado (4-0) en el Coliseum Alfonso Pérez; y ante el Mallorca, tras empatar a uno en casa, no debió perder (2-1) en Son Moix con dos penaltis en contra que no existieron. La única referencia ante el Alavés es el 0-2 en casa.

El Getafe ocupa la 15ª plaza con 27 puntos. El Mallorca, la 16ª con 26. El Granada, la 17ª con 24 que marca la frontera de la salvación. Abre el descenso el Cádiz CF en la 18ª con 21 puntos, los mismos que acredita el Alavés en la 19ª. En la 20ª figura el Levante con 18.

El Cádiz CF tiene perdido el goal average particular con el Getafe y el Mallorca, se lo gana al Levante y está empatado con el Granada.