Copa del Rey: posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el UCAM Murcia

La Copa del Rey se cuela entre semana en medio de un ajetreado calendario que obliga al Cádiz Club de Fútbol a organizarse de la mejor manera para mantener el equilibrio competitivo con el menor desgaste posible. El objetivo es ganar sin olvidar que lo importante está en los que se cuece en las jornadas del campeonato. El conjunto amarillo se presenta el estadio BeSoccer La Condomina para enfrentarse al UCAM Murcia el martes 28 de octubre (desde las siete y media de la tarde) en una primera eliminatoria que se resuelve a partido único en el campo del equipo de menor categoría. El choque no es ofrecido en directo por televisión.

El compromiso pilla al Cádiz CF aplastado en un bocadillo entre dos desplazamientos ligueros (Granada y Andorra) que lo hace aún más incómodo. Un viaje más que rompe el criterio geográfico que en teoría condicionaba el cruce inicial del torneo, añade cansancio y obliga a una catarata de rotaciones en la alineación.

El viaje es la primera trampa de una cita preñada de dificultades para el equipo de Gaizka Garitano. La segunda es tener enfrente a un rival de Segunda Federación que puede dar la falsa sensación de que se trata de un envite menos complicado de lo que es en realidad.

La tercera, jugarse el pase a la siguiente ronda en una especie de cara o cruz en el terreno de un equipo contrario que quiere crecerse en su casa con el aliciente que supone medirse a un contrincante que llega con el cartel de favorito. Los amarillos deben buscar la forma de motivarse para no verse superados en intensidad.

La cuarta es la incógnita de la respuesta de un Cádiz CF a priori plagado de jugadores no habituales que tienen la oportunidad de reivindicarse. Los movimientos afectan a todas las líneas, desde la portería hasta la delantera, aunque lo que no cambia es el reto de un triunfo que además le vendría bien después de dos encuentros ligueros sin ganar (derrota ante el Burgos y empate frente al Granada).

Llega la hora de David Gil, Raúl Pereira, Efe Aghama, Roger Martí… y la novedad del estreno oficial de Joaquín González ya sea como titular o durante el transcurso del partido.

Si el Cádiz CF está a su nivel, lo normal es que entre en el bombo del próximo sorteo. Si no va a tope, lo pasará mal y puede quedar apeado como le sucedió hace un par de años cuando, en su última temporada en Primera, cayó (2-1) en el campo del Arandina, que militaba en Segunda Federación.

Alineaciones probables

UCAM Murcia: Facundo, José Ruiz, Javi Ramírez, Jaiteh o Alejandro Bueno, Urtzi Urcelay o Juanma Bravo), Dani Aquino, Pablo Hernández, Ale Marín o Xente, Soto o Ñito González, Mizzian y Marcos Pérez.

Cádiz CF: David Gil, Juan Díaz o Jorge Moreno, Pelayo Fernández, Iker Recio, Raúl Pereira, Moussa Diakité, Joaquín González, Diarra, Efe Aghama, Tabatadze u Ontiveros y Roger Martí.

Árbitro: Luis Bestard Servera (comité balear).

Estadio: BeSoccer La Condomina.

Hora: 19:30.