Copa de Rey: el UCAM Murcia, un equipo en racha con cifras que suponen un serio aviso al Cádiz CF

El Cádiz CF inicia el martes 28 de octubre (siete y media de la tarde) su andadura en la Copa de Rey en la temporada 2025-26 con un duelo que irrumpe entre semana en medio de dos desplazamientos ligueros que hacen aún más incómoda la visita al UCAM Murcia en una primera eliminatoria que se resuelve a partido único.

A pesar de que entre un conjunto y otro hay una distancia de dos categorías (Segunda División y Segunda Federación), se trata de un partido trampa para los amarillos, que se encontrarán con un adversario con una motivación alta que tratará de hacerse fuerte en su feudo con el aliento de su afición.

Los números del UCAM Murcia suponen todo un aviso para un Cádiz CF que debe andarse con cuidado para no ser víctima de un KO que suele caracterizar al torneo copero. El cuadro universitario firma un recorrido que anticipa la dificultad del encuentro. Sólo ha perdido un partido de Liga, el de la jornada inaugural el pasado 7 de septiembre (2-0 en Melilla) y después de ocho jornadas ocupa el cuarto puesto con 15 puntos, a dos del líder (el Extremadura). Encadena siete capítulos seguidos sin probar la derrota y ha ganado los últimos tres partidos, el más reciente en su campo ante el Estepona (2-0) el pasado sábado. A día de hoy se postula como un serio candidato al ascenso a Primera Federación.

El UCAM es un equipo fiable como anfitrión. No pierde en casa, donde presenta un balance de tres triunfos y un empate en el BeSoccer La Condomina, además de seis goles a favor y dos en contra.