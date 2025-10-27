El Cádiz CF pierde fuelle y está a un paso de abandonar la zona noble de la clasificación

Tras el empate a cero en el duelo andaluz contra el Granada disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes el pasado sábado 25 de octubre, en el Cádiz CF estaban a la espera de los marcadores que se diesen en el resto de partidos para conocer su situación exacta en la clasificación al término de la undécima jornada de LaLiga Hypermotion.

El conjunto amarillo retrocede una posición y baja de la tercera a la cuarta con 19 puntos, los mismos que acreditan la Unión Deportiva Las Palmas y el Almería, por delante de los gaditanos al tener un mejor balance goleador: +5 los canarios, +3 los rojiblancos y +2 los de Gaizka Garitano. Lidera la clasificación el Racing de Santander con 22. El cuadro cántabro es el único que rebasa la veintena y a día de hoy el más fuerte del campeonato con siete victorias en once capítulos.

La tabla se aprieta más que nunca en el ecuador de la primera vuelta en Segunda División. Entre la segunda y la décima plaza hay sólo tres puntos de diferencia, lo que supone que en una sola jornada se pueden producir numerosos movimientos. El Burgos, el Sporting de Gijón y el sorprendente Ceuta atesoran 18 puntos en el quinto, sexto y séptimo escalón. Le siguen el Deportivo de La Coruña (octavo con 17), el Real Valladolid (noveno con 16) y el Córdoba (décimo con 16).

El Cádiz CF pierde algo de fuelle aunque se mantiene en el tramo de fase de ascenso a Primera División. En los últimos dos episodios no sólo pasa de un liderato efímero al cuarto peldaño sino que dilapida una ventaja de cuatro puntos sobre el séptimo que ahora queda reducida a uno.

La realidad es que el equipo amarillo marca una cierta tendencia a la baja tras encadenar dos choque consecutivos sin ganar en los que sólo ha sumado un punto y ha dejado escapar cinco. Corre peligro de perder el puesto en la zona noble que ocupa de manera ininterrumpida desde la tercera jornada. El próximo compromiso liguero del Cádiz CF es en el campo del Andorra el domingo 2 de noviembre a partir de las dos de la tarde.