Las peñas del Cádiz CF y el Granada, unidas en contra de los incidentes y petición de sanciones

Las Federaciones de Peñas G19 del Granada CF y la Federación de Peñas del Cádiz CF quieren mostrar su total rechazo a los incidentes acaecidos en la cuidad nazarí antes de la disputa del partido entre el conjunto rojiblanco y el equipo amarillo el pasado sábado 25 de octubre.

Las dos federaciones aseguran que "estos incidentes no reflejan la cultura de turismo deportivo que nos traslada aficiones unidas en pos del buen ambiente en los desplazamientos. El trabajo que realizan las federaciones semana tras semana para organizar los desplazamientos de sus aficionados los días de partido, no se ve valorado después de ver lo hechos ocurridos en el día de ayer".

Las Federaciones explican que "para montar un desplazamiento, deben tener identificados con nombre y DNI a todos los ocupantes de plaza de viaje, días antes del desplazamiento, debemos informar a los diferentes departamentos de seguridad, matriculas de bus, datos de los chóferes, y el departamento de seguridad incluso nos indican donde debemos parar al llegar a la ciudad, todo ello para garantizar la seguridad de los viajeros desplazados. Por supuesto el club, damos por hecho que tienen localizadas las entradas vendidas en la grada visitante, que solo eran para socios con nombres numero de socio etc".

Las federaciones de peñas organizan eventos y quedadas antes de los partidos, como se refleja en la pachanga jugada por la mañana entre peñistas del Granada y el Cadiz CF, y el ambiente de hermandad que hubo en las inmediaciones del estadio y centro de Granada.

Los alrededores del estadio, como siempre ha sido en Granada en los últimos años, "fue una fiesta de confraternización entre familias identificadas con los colores de su equipo. incluso recibiendo invitaciones de peñas del Granada CF para que fuéramos a sus sedes a realizar hermanamientos, por lo que no nos identificamos en absoluto con los hechos acaecidos".

"Esto contrasta totalmente con los incidentes ocurridos en el día de ayer (el sábado), que no reflejan para nada el espíritu deportivo y el trabajo que realiza Aficiones Unidas, y sus Federaciones para que aprovechando que tu equipo visita otra ciudad puedas disfrutar de su ambiente y de su gente", señalan desde las federaciones de peñas.

"Queremos entrar en los estadios como aficionados a nuestros equipos que somos, no como sospechosos de actos violentos, que es como a veces se nos trata en algunos estadios por los equipos de seguridad, esta confianza debemos conseguirla entre todos y demostrar que al futbol se va a disfrutar, lo acaecido ayer no ayuda a modificar esta perspectiva". Desde ambas federaciones "solicitamos que se ejerzan las sanciones correspondientes, según la ley del deporte, sobre estas personas que al parecer están identificadas y sobre las que hay actas de sanción propuestas".

Las federaciones solicitan a los clubes que "tomen las medidas correspondientes para evitar que vuelvan a repetirse estos incidentes en los siguientes encuentros, si alguien tiene que representar al cadismo en los desplazamientos, que esté totalmente en contra de la violencia, xenofobia y racismo en el deporte".

"Personas dispuestas a desplazarse pagando para pegarse no caben en este sistema"

"No es de recibo que una situación focalizada desde primera hora de la mañana, con el autobús identificado, haya podido llegar a Granada e incluso luego hayan podido entrar al estadio a la grada visitante donde también mostraron similar actitud", afirman desde la FPC. "Personas que en pleno siglo XXI estén dispuestas a desplazarse un viaje de tres horas pagando para pegarse, no tienen ningún tipo de excusa y no caben es este sistema".

Por otra parte, "felicitar a las aficiones del Granada y del Cádiz CF desplazadas al partido, por la actitud mostrada en el día de ayer (el sábado), cada uno defendiendo sus colores, como ciudades andaluzas hermanas que somos, lo que nos hace que nos sintamos orgullosos de nuestra parte de la afición que si nos representa".

Desde la FPC explican que "como se pudo comprobar en imágenes de televisión, el cadismo no fue solo grada visitante, fueron numerosas las personas que sacaron su entrada en taquilla del Granada, con sus colores y departiendo con la afición local en la grada sin problemas".

Las Federaciones de Peñas de la mano de aficiones Unidas, "seguiremos trabajando para intentar que el futbol sea una fiesta y un motivo de disfrute de nuestras familias para que se desplacen al máximo de destinos posibles con todas las garantías de seguridad, instando y solicitando a los organizadores colaboren a esta situación adaptando los días y horarios a la CONCILIACION ENTRE FAMILIAS Y FUTBOL".

"NO NOS REPRESENTAN

NO A LA VIOLENCIA XENOFOBIA Y RACISMO EN EL DEPORTE".