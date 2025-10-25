Graves incidentes antes del Granada -Cádiz CF: la Policía identifica a 49 personas tras una pelea e interviene palos y otras armas

El buen ambiente en la previa del derbi entre el Granada y el Cádiz CF se ha visto empañado con graves incidentes entre seguidores ultras. La Policía Nacional, que ha tenido que intervenir en el enfrentamiento , ha identificado a un total de 49 personas. La Policía ha realizado tres actas por tenencia de drogas, tres actas por armas, entre las que se encontraban un anillo voluminoso, un puño americano y un palo, además de dos propuestas de sanción por desorden público. Además ha intervenido 34 palos y una bandera, uno de los furgones antidisturbios de las fuerzas de orden público ha sufrido importantes daños en la luna delantera.

Según ha informado el periódico Granada Hoy, un grupo de radicales del conjunto rojiblanco y otro del cuadro gaditano han protagonizado una violenta pelea en una zona cercana al Estadio Nuevo Los Cármenes, que ha acabado con algunos de los aficionados involucrados transladados a los servicios de urgencias del PTS y un detenido por la Policía Nacional.

Estos incidentes contrastan con el ambiente que hasta ahora había reinado por la mañana en la ciudad nazarí, a donde se han desplazado cientos de aficionados cadistas para disfrutar del partido y de esta ciudad.

Daños en comercio y un coche policial

Según cuentan testigo, el enfrentamiento habría causado daños también en los comercios cercanos, como una carniceria , a la que han roto un cristal durante el enfrentamiento entre aficiones. Además, varias personas, tanto cadistas como rojiblancos, han tenido que ser transladados a urgencias fruto de la pelea. Durante la intervención, un vehículo policial ha sufrido daños en una luna también.

El programa La Gran Jugada de Canal Sur ha ofrecido imágenes del momento de la intervención policial.

Este enfrentamiento se ha registrado horas antes de que comience el duelo andaluz que, desde las 18.30 horas, enfrenta al Granada CF y al Cádiz.