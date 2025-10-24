Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Granada

El Cádiz CF encara la undécima jornada de LaLiga Hypermotion en una situación a la que nunca se había enfrentado esta temporada. Aborda su primera visita después de haber estrenado el casillero de derrotas en el Nuevo Mirandilla con el lastimoso 1-3 ante el Burgos que colocó al equipo amarillo en la cruda realidad de una competición que depara una campanada a favor o en contra en el momento más insospechado.

Cinco días después de ese decepcionante varapalo como anfitrión, la incógnita es cuál es la respuesta de un Cádiz CF que pretende reaccionar de inmediato en el choque contra el Granada que el sábado 25 de octubre (tiene como escenario el estadio Nuevo Los Cármenes con presencia de numerosos seguidores amarillos. Para no perder costumbre, el Cádiz CF no caminará solo fuera de su hogar.

La escuadra de Gaizka Garitano trata de rehacerse lo más rápido posible, esta vez sin la presión añadida que hace unos días suponía la defensa de un liderato que se esfumó a las primeras de cambio. El objetivo es recuperar con celeridad la fiabilidad que lleva a este equipo a residir en la parte noble de la clasificación desde la inauguración del campeonato.

El Cádiz CF arranca el fin de semana desde la tercera posición con 18 puntos frente a un rival que, ubicado en el 19º escalón con 10 intenta escapar lo antes posible de la zona de descenso. El Granada parece que va a más. Vuelve a su campo tras empatar (0-0) en Andorra y encadena cinco capítulos sin perder.

La clave para que el Cádiz CF pueda tener opciones de éxito pasa por retomar el equilibrio entre la defensa y el ataque. Al equipo amarillo le ha ido bien cuando ha dejado la portería a cero, de otra manera estará condenado a sufrir de lo lindo para obtener un resultado positivo. Minimizar errores es una tarea de obligado cumplimiento para seguir manteniendo el crédito que se tiene que seguir ganando.

La duda es si la reciente derrota conlleva consecuencias en la alineación. Como es lógico, Gaizka Garitano esconde sus cartas aunque es previsible que haya más de un movimiento en busca de una mayor fortaleza como bloque. Es posible que no llegue a tiempo Álvaro García Pascual, con problemas en un muslo que le impidieron participar en la segunda mitad del último partido. Si el malagueño no se halla al cien por cien, el primer candidato para ocupar plaza en punta es Dawda Camara sin descartar a Roger Martí.

Alineaciones probables

Granada CF: Luca Zidane, Casadesús, Óscar, Manu Lama, Diallo, Sergio Ruiz, Rubén Alcaras, Alemañ, Álex Sola, Faye y Jorge Pascual.

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Ortuño, Tabatadze o Diarra, Suso, Ontiveros y Camara o Roger Martí.

Árbitro: Gorka Etayo Herrera (comité vasco).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 18:30 (LaLiga Hypermotion TV, Movistar, Orange, Dazn).