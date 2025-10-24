Jugadores con golpes que Garitano quiere recuperar para definir la convocatoria del Cádiz CF ante el Granada

El Cádiz CF se enfrenta al Granada en el estadio Nuuevo Los Cármenes el sábado 25 de octubre y no será hasta el mismo día del encuentro cuando se conozca la convocatoria que hasta entoces se reserva Gaizka Garitano.

La expedición cadista se desplaza a la ciudad de la Alhambra el sábado por la mañana a tenor de las declaraciones realizadas por el entrenador en la rueda de prevista al partido de la undécima jornada de LaLiga Hypermotion que ofreció el viernes en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

El técnico contó que ha sido "una semana corta" tras el envite ante el Burgos que se jugó en el Nuevo Mirandilla el pasado lunes. La ventaja es que, después de una derrota (1-3 en casa), los futbolistas están deseando competir de nuevo. "Cuando vienes de perder, quieres que (la semana) acabe rápido", destacó Garitano.

El preparador cadista no dio demasiadas pistas sobre los hombres con los que puede contar para el duelo andaluz. Señaló que "hay varios jugadores con golpes que vamos a intentar recuperar". Sobre el estado de Álvaro García Pascual, indicó que ha estado tocado esta semana después de haber tenido que retirarse en el encuentro frente al cuadro burgalés por un problema en un muslo.

El entrenador no descartó al delantero malagueño. De hecho, dijo que todos los jugadores "están citados mañana (el sábado)" para desayunar en las instalaciones El Rosal antes emprender viaje a territorio granadino. Es un trayecto de ida y vuelta en el día con el objetivo de meter los tres puntos en el equipaje.