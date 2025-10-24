El Cádiz CF, ante la mejor versión de Rubén Alcaraz

Rubén Alcaraz fue uno de los futbolistas despedidos por el Cádiz CF el pasado mercado de verano que deparó tantos movimientos en la entidad con sede en el estadio Nuevo Mirandilla. En su caso, el club anunció el 31 de agosto la rescisión de la temporada de contrato que le quedaba. Después de tres campañas y media y 112 partidos como cadista y ya como agente libre, el barcelonés firmó el 3 de septiembre por el Granada hasta el 30 de junio de 2026. Es su octava escuadra después de haber militado en el Gramanet, Prat, L'Hospitalet, Girona, Almería, Real Valladolid y Cádiz CF.

El medio aterrizó en el conjunto rojiblanco con tres jornadas de LaLiga Hypermotion ya disputadas y resueltas con derrota que le había conducido al fondo de la clasificación. Sin embargo, la situación ha dado un giro. Los números reflejan que hay un Granada antes y otro después de la irrupción de Rubén Alcaraz. Pacheta no contó con él en su última etapa en el Valladolyd ahora le otorga toda su confianza.

La realidad es que el jugador desempeña un papel fundamental en la resurrección de un equipo que al venir de tan atrás aún está luchando para abandonar del todo la parte trasera de la tabla (ocupa la 19ª posición con 10 puntos).

Desde que Rubén Alcaraz es titular, el Granada no conoce la derrota. Tras su llegada, fue entrando poco a poco y después de ser suplente en sus dos primeras actuaciones, en los últimos cinco capítulos ligueros no se mueve del once inicial (ha marcado un gol) y ese es precisamente el número de partidos que su actual equipo encadena sin perder con un balance de dos victorias y tres empates.

El veterano futbolista de 34 años no ha tardado en hacerse con el mando del centro del campo de un Granada que poco a poco va a más en su objetivo de escalar peldaños y meterse en la contienda por los puestos de ascenso a Primera División. El cuadro nazarí ha empezado a hacerse fuerte en su campo.