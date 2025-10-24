Doble peligro en la defensa del Cádiz CF

El Cádiz CF trata de dar un paso al frente de manera inmediata después de la primera derrota en casa de la temporada 2025-26 que sufrió ante el Burgos el pasado lunes 20 de octubre. El conjunto amarillo visita el estadio Nuevo Los Cármenes para enfrentarse al Granada el sábado 25 en el compromiso encuadrado dentro de la undécima jornada de LaLiga Hypermotion.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano necesitar recuperar su versión nás solvente para superar el amargo trago que supuso el revés en su feudo ante el Burgos (1-3), que además conllevó la pérdida de un liderato que sólo le duró una semana.

En el Cádiz CF son conscientes que tienen que mejorar, sobre todo en la misión defensiva después de haber recibido tres goles en el encuentro más reciente. Las opciones de éxito pasan en buena medida por su capacidad para maniatar al contrincante de turno. Si ocupa una plaza en zona de fase de ascenso es porque ha mantenido la portería a cero en cinco de sus diez partidos.

Defender bien es clave pero aún más como visitante. La defensa del Cádiz CF encara un complicado examen en territorio granadino. Se desplaza con una situación complicada para dos inquilinos fijos en la zaga. Tanto Iza Carcelén como Iker Recio están apercibidos de sanción porque los dos acumulan cuatro amonestaciones y están a solo una de ser castigados con un partido de suspensión por parte el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Mario Climent ya tuvo que cumplir sanción por cinco cartulinas amarillas y no jugó en choque contra el Huesca del noveno capítulo liguero. Ahora son Carcelén y Recio los que corren peligro de tener un obligado descanso por una medida de carácter disciplinario. Los dos son titulares desde el comienzo el campeonato, el portuense ubicado en el lateral derecho y el toledano asentado en el centro de la defensa como pareja de Bojan Kovacevic. El serbio es el único de los habituales en la retaguardia que ha visto pocas tarjetas. Sólo lleva una en los ocho encuentros que ha disputado.