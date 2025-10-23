El equipo que arrebata el liderato al Cádiz CF se muestra intratable pero sorprende con una cifra negativa

Tras la victoria ante el Deportivo de la Coruña (2-1) y el pinchazo del Cádiz CF en casa frente al Burgos (1-3), el Racing de Santander ha recuperado el primer puesto de LaLiga Hypermotion y ya es líder en puntos, goles a favor y, contra todo pronóstico para el equipo que encabeza la tabla, también en goles en contra, en este caso empatado junto a otros tres equipos.

Los vediblancos llevan 17 tantos recibidos en diez jornadas de Liga, los mismos que Almería, Sporting y Zaragoza, que marchan séptimo, noveno y colista, respectivamente. Además, los de José Alberto López solo han mantenido la puerta a cero en una jornada, frente al Málaga (3-0). En tres partidos encajó un gol, cinco veces recibió dos tantos y en un encuentro, frente a la Cultural Leonesa, le cayeron cuatro.

Ese pobre guarismo de goles en contra contrasta con el de los tantos a favor, aspecto en el que es líder indiscutible de la categoría con 24 dianas. Ningún otro equipo de Segunda División se acerca a las cifras del Racing, ni tan siquiera llega a la veintena.

De hecho, el club verdiblanco cuenta con dos de los tres máximos goleadores de la liga, Jeremy y Andrés Martín, ambos con seis tantos, empatados con Agus Medina, del Albacete, y también tiene en sus filas al cuarto máximo anotador, Asier Villalilbre, que lleva cinco, los mismos que Dubasín (Sporting), Eddahchouri (Dépor), Embarba (Almería) y Carrera (Real Sociedad B).

El Racing acabó la temporada pasada con 65 goles, por lo que, con 32 jornadas por disputarse, va camino de superar esa cifra, si bien no fue el conjunto más goleador de la 2024-2025, ya que Almería y Levante, con 72 y 69 goles, le superaron.

50 jornadas en 'playoff' y 28 en ascenso directo

Con la victoria del pasado domingo frente al Deportivo, además de recuperar el liderato, el Racing cosechó la quincuagésima jornada en puestos de playoff y la número 28 en ascenso directo.

"Seguimos trabajando para que la racha no pare, seguimos en el camino hacia el objetivo", apuntó el club cántabro en sus redes sociales.