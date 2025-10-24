Las opciones del técnico del Cádiz CF para cubrir la baja en la delantera de García Pascual

El Cádiz CF afronta la undécima jornada de Liga con la visita al terreno del Granada en busca de un buen resultado con el qie poder mantenerse en la zona noble de la clasificación. Salvo novedades en el entrenamiento del viernes, el último antes del encuentro, será la primera vez que no esté disponible el delantero que está ejerciendo el papel de titular en los compases iniciales de la temporada 2025-26.

Álvaro García Pascual sólo participar en la primera mitad del reciente partido contra el Burgos en el Nuevo Mirandilla. Tras el intermedio, apareció en el campo con un vendaje en un muslo y después de probarse se dio cuenta de que no estaba en las mejores condiciones, por lo que tomó el camino del vestuario. El malagueño no se ejercitó con el grupo en la sesión del jueves desarrollada en la Ciudad Deportiva de El Rosal y si no lo hace el viernes no llegará a tiempo a la cita que se dirime el sábado en el Nuevo Los Cármenes.

El de Benalmádena, salvo una rápida recuperación, se cae del once inicial del que formó parte en los envites anteriores y Gaizka Garitano debe decidir quién es su sustituto. Dawda Camara ocupó el lugar de García Pascual el pasado lunes y suele ser el primer delantero al que recurre el técnico a la hora de hacer los cambios El jugador cedido por el Girona suma seis partidos como cadista pero todos desde el banquillo. Está ante su posible primera titularidad.

Otra opción es la de Roger Martí. El valenciano desempeña un rol aún más secundario, con cinco participaciones siempre como suplente. No se puede descartar que él sea el elegido para ocupar plaza en punta debido a su experiencia. Se hizo notar en los últimos minutos del choque contra el Burgos.

Garitano puede tener alguna posibilidad más para cubrir la posible ausencia de García Pascual en la zona más cercana a la portería contraria. Iuri Tabatadze, por su velocidad, disparo y capacidad para el gol (es el máximo anotador de los amarillos con cuatro tantos), es una opción para la delantera si el entrenador lo considera oportuno. En ese caso, dejaría libre una banda para la que el técnico dispone de varias alternativas.